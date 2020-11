El "Jo Baiden" de Japón se convierte en sensación de Internet de la noche a la mañana

El alcalde Yutaka Umeda de la ciudad de Yamato, en el suroeste de Japón, se ha convertido en un éxito en Internet después de que la comunidad en redes sociales notara que su nombre, dependiendo de cómo lea sus caracteres kanji, puede leerse fonéticamente como "Jo Baiden".

"Lo noté por primera vez cuando mi familia lo señaló. Me sorprende que se haya convertido en un tema candente", dijo Umeda a la emisora japonesa NHK.

El alcalde de la ciudad de poco más de 14.400 personas dijo que ha recibido muchos mensajes tras el anuncio de los medios de comunicación sobre la victoria del exvicepresidente de Estados Unidos Jo Biden.

"Se siente como si yo también hubiera ganado las elecciones después de escuchar sobre la victoria proyectada (de Biden)", dijo Umeda.

Similitud fonética

Los caracteres kanji, que se originaron en China, a menudo tienen varias lecturas fonéticas.

El apellido del alcalde 梅田, que consta de dos caracteres que significan "ciruela" y "campo", se puede leer como "ume" y "da", pero también como "bai", que se pronuncia "comprar" y "den". El carácter único 穣 para su nombre de pila, Yutaka, se pronuncia más comúnmente como "jo".

Umeda dijo que esperaba que su asociación con el presidente electo de Estados Unidos le diera a su ciudad el mismo reconocimiento del que disfrutaba el pueblo pesquero japonés de Obama cuando su homónimo se convirtió en candidato presidencial.

"Biden en Kumamoto"

"Ser presidente de una superpotencia como Estados Unidos y alcalde de Yamato, la escala (de nuestros trabajos) es completamente diferente, pero nuestra pasión es la misma", dijo.

"Me gustaría pensar en formas de promover la ciudad y aprovechar esta oportunidad para interactuar con más personas para que puedan conocer Yamato", dijo.

"Cuando conozca a Biden, me gustaría presentarme como "el Biden de Kumamoto".

FEW (DW, The Japan Times, The Guardian)