El jefe de la OIEA inspecciona la central nuclear de Zaporiyia

El director del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, llegó este miércoles (29.03.2023) a la planta nuclear ucraniana de Zaporiyia, bajo ocupación de las fuerzas rusas para "evaluar de primera mano la grave situación de seguridad y protección nuclear en la instalación", según el organismo.

Rafael Grossi deberá "ver cómo ha evolucionado la situación en la central nuclear de Zaporiyia, hablar con los ingenieros nucleares que la manejan", indicó en la red Telegram el operador ucraniano Energoatom, al anunciar su llegada. Su visita coincide con los persistentes temores por la seguridad de la planta, la más grande de Europa, situada en la región sureña de Zaporiyia, frecuentemente bombardeada desde el inicio de la invasión rusa.

Desde Rusia, sin embargo, se pone en duda la oportunidad de la visita. "Llegarán a las 10.00 hora de Moscú y se irán, a más tardar, a las 17.00", declaró a la agencia rusa Iterfax el asesor del jefe de Rosenergoatom, Renat Karchaa. El funcionario ruso cuestionó la brevedad de la visita y señaló que durante este tiempo no se puede obtener ninguna información en especial.

Karchaa señaló que las actuales condiciones no se diferencian en mucho de las que existían durante la pasada visita de Grossi, en septiembre de 2022. "No considero que la visita (de Grossi) signifique ningún cambio radical, al igual que no lo consideraba la vez anterior", indicó, al señalar que la llegada de esta delegación no tiene otro objetivo que mantener viva la atención de la comunidad internacional respecto a la planta nuclear.

La agencia ha mantenido un equipo de expertos dentro de la planta desde septiembre de 2022, pero Grossi dijo que la situación "aún es precaria". Antes de su visita, se reunió el lunes con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien dijo que no es posible restaurar la seguridad en la planta mientras Rusia esté en su control. "Sin el retiro inmediato de las fuerzas y personal ruso de la planta nuclear de Zaporiyia y el territorio adyacente, cualquier iniciativa para restaurar la seguridad y la protección nuclear están condenados al fracaso", dijo Zelenski a Grossi.

