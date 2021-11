El Instituto Goethe cumple 70 años como embajada cultural alemana

Una mirada autocrítica hacia el pasado, llena de experiencia en la enseñanza del alemán y como embajador de la imagen de la Alemania contemporánea en el mundo. Así puede resumirse la biografía del instituto publicada por la editorial Klett-Cotta-Verlag de Maguncia. La presidenta del Instituto Goethe, Carola Lentz, recién nombrada el año pasado, lo escribió junto con la etnóloga Marie-Christin Gabriel. Y no como una típica publicación de aniversario: más bien, Lentz y Gabriel echan un vistazo crítico y analítico a una historia, como subraya Carola Lentz en una entrevista con DW, de "reinvención permanente".

Comienza en la Alemania de la posguerra, en 1951, cuando se inaugura el Instituto Goethe en Múnich, seis años después del cierre forzoso de su predecesor. La "Academia Alemana", fundada en 1925, se había convertido en una herramienta del Estado nazi. Al final de la guerra los estadounidenses disolvieron lo que consideraban el "centro de propaganda y espionaje de los nazis en toda Europa". La refundación del Instituto Goethe marcó un nuevo comienzo político.

La etnóloga Carola Lentz, directora del Goethe-Institut desde hace un año.

Nuevo comienzo con cursos de alemán

Al principio, el Instituto Goethe traía a Alemania a profesores de alemán de todo el mundo para formarlos. Sin embargo, pronto se centró en la enseñanza de idiomas en el extranjero. Para ello se fundan institutos en el extranjero, el primero en Atenas en 1952. Para1961, se habían fundado 53 institutos más, y hoy hay 158 en 98 países.

Entre 1958 y 1963, África se convierte en el centro de atención del Instituto Goethe, y pronto una red de sucursales cubre el continente africano. Las figuras culturales alemanas son enviadas de gira a las bases Goethe de todo el mundo: el músico de jazz Albert Mangelsdorf, por ejemplo, inspira a partes de Asia con su cuarteto y la música psicodélica electrónica de Alemania se escucha en Kabul.

Arte callejero en Etiopía: el Instituto Goethe apoya la escena artística del país en África Oriental.

Uno de los capítulos más apasionantes de la historia del Instituto se desarrolla en la Guerra Fría. Los bloques políticos de Oriente y Occidente se enfrentan armados hasta los dientes. En el ámbito de la política cultural exterior, la Alemania dividida también luchó por el poder y la influencia, pero no solo desde Múnich: la RDA abre en el extranjero Institutos Herder -también fundado en Leipzig en 1951- que también ofrecen cursos de alemán. La competencia entre Alemania Oriental y Occidental continúa hasta la caída del Muro en 1989.

Reto de los regímenes autoritarios

Los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 también modifican la labor del Instituto Goethe: el diálogo y el entendimiento intercultural pasan ahora a ocupar un lugar destacado en la agenda. El Goethe cambia su enfoque hacia el fortalecimiento de las sociedades civiles y la prevención de conflictos. "En el trabajo cultural", cuenta la presidenta del Goethe, Carola Lentz, "nuestro mayor reto es lo que en inglés se llama "shrinking spaces", es decir, el auge de las tendencias antiliberales, de los regímenes autoritarios que intentan cada vez más restringir y controlar los espacios para las actividades artísticas e intelectuales." Para el Goethe esto significa averiguar dónde se puede seguir trabajando y dónde no, como ocurre actualmente en Bielorrusia. Según Lentz, sigue siendo importante "desarrollar formatos que, no obstante, permitan el intercambio y el encuentro".

Lentz, que vive en Maguncia y nació en 1954, es etnóloga y experta en África, una erudita hasta la médula. Desde hace exactamente un año está al frente del Instituto Goethe, que lleva al mundo lo que ella llama una "imagen muy diversa, diferenciada y polifacética de Alemania", "caracterizada por el recogimiento y la escucha". "No somos los sabelotodo globales", subraya la presidenta del Goethe.

La exposición de aniversario del Instituto Goethe en Berlín trata de las consecuencias del cambio climático.

Se trata de desarrollar respuestas comunes a cuestiones globales junto con los socios. "Con los diversos y enormemente emocionantes proyectos literarios, musicales, pictóricos, artísticos, que naturalmente también nos gusta mostrar, queremos entrar dialogar con personas de otras sociedades".

El programa del aniversario en Berlín es muy variado: tras un evento digital el 22 de noviembre, el 29 de noviembre se inaugura en la Hamburger Bahnhof de Berlín la exposición multimedia " Take Me to the River ", con respuestas artísticas al cambio medioambiental global. La exposición " Nation, Narration, Narcosis" explora el papel de los museos en la cultura de la memoria. Por último, la instalación interactiva "Muro que desaparece" ("Verschwindende Wand") convierte la diversidad europea en una experiencia sensorial en el edificio del Reichstag.

(gg/ms)