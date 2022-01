El guion de "Pulp Fiction", a la conquista del éxito NFT

El director estadounidense Quentin Tarantino lanza el lunes (17.01.2022) su primera colección NFT. Se subastan capítulos sueltos del guion del clásico cinematográfico "Pulp Fiction". Cada NFT consiste en una única escena icónica e incluye un comentario personal del director en audio. Según el anuncio oficial, el coleccionista recibirá "una visión de los secretos de la mente y el proceso creativo de Quentin Tarantino".

¿Qué son los NFT?

Tarantino ofrece su colección NFT como un paquete exclusivo, pero los "tokens no fungibles", o NFT para abreviar, no son otra cosa que obras digitales. Pueden ser imágenes, fotografías, obras de arte, videos y animaciones, pero también textos, tweets, software y música en formato digital. Lo que tienen de especial es que son "no fungibles", es decir, no intercambiables. Por lo tanto, cualquier persona que adquiera una NFT es propietaria del original.

Hacer que un archivo digital sea único, aunque pueda estar disponible libremente cientos de miles de veces en Internet, descargado y copiado en el disco duro de una persona, solo fue posible gracias a los NFT.

Detrás de esto hay una tecnología especial: blockchain. La información sobre una imagen se almacena en un bloque. Si se añade nueva información, por ejemplo, si un coleccionista compra una imagen, se crea un nuevo bloque y se vincula al anterior. Esto crea una cadena: la cadena de bloques. Recoge toda la información para que siempre sea posible rastrear quién, siguiendo nuestro ejemplo, creó el cuadro, quién lo compró y a qué precio y a quién lo revendió.

Por regla general, las NFT se venden o subastan a través de mercados en línea, pero el arte digital también se subasta ahora en casas de subastas de renombre, como Christie's. Los operadores de las plataformas, los vendedores y las personas que resuelven problemas aritméticos muy complejos con la ayuda de dispositivos electrónicos para crear un bloque ganan dinero con la venta a través de los mercados en línea. Quien publica una NFT tiene unos gastos elevados al principio, sin saber de antemano si encontrará gente interesada en comprar.

Mucho interés en el mercado NFT

Sin embargo, numerosas empresas ofrecen ahora NFT. La perspectiva de obtener grandes beneficios es demasiado tentadora. Además, los autores también pueden recibir un porcentaje de cada reventa de una obra. Empresas de videojuegos como Ubisoft ofrecen armas o ropa digital para sus juegos, empresas de moda como Nike venden zapatillas digitales, entre otras cosas. La agencia de noticias AP tiene previsto subastar las fotografías premiadas como NFT a partir de finales de enero. DW también ha ofrecido un NFT y ha donado los beneficios a "Reporteros sin Fronteras".

Muchos famosos también están probando su suerte con los NFT, tanto en el papel de compradores como en el de creadores. Una de ellas es la actriz Mila Kunis, que produce con su compañía la serie de animación "Stoner Cats", que a su vez se financiará a través de los NFT.

La ventaja de los creadores NFT célebres es que no les importan los honorarios elevados y ya cuentan con un gran número de seguidores en las redes sociales, por lo que las noticias sobre colecciones únicas de NFT se difunden rápidamente. Paris Hilton lleva mucho tiempo promocionando los NFT. "Los NFT son el futuro para los creadores, los creativos y los coleccionistas, y esto es solo el principio", dijo la heredera de hoteles Paris Hilton a Bloomberg News en noviembre de 2021.

Los NFT son extremadamente perjudiciales para el clima

No se sabe si las NFT seguirán siendo un fenómeno a corto plazo o se establecerán como una inversión estable en el mercado. En la actualidad, son principalmente objetos especulativos, ya que los precios, que suelen pagarse con criptodivisas, están sujetos a fuertes fluctuaciones. Además, esta tecnología es muy perjudicial para el clima, ya que requiere mucha potencia de cálculo y, por tanto, tiene un elevado consumo de energía.

Abriendo el mercado del arte a través de los NFT

Los defensores de los NFT subrayan que estos productos abren el mercado del arte a coleccionistas que antes no habían participado en él. A través de los mercados en línea, todo el mundo tiene acceso a las obras de arte y cada artista, cada fotógrafo, cada promotor puede ofrecer allí sus propias obras. Con la tecnología, instituciones como las galerías se vuelven superfluas, porque los compradores pueden contactar directamente con los creadores a través de los llamados "contratos inteligentes" y cerrar con ellos sus negocios.

Últimamente se habla mucho de los NFT, pero, en realidad, solo unos pocos ganan mucho dinero con ellos. Ni siquiera a los famosos se les quita todo automáticamente de las manos, como le ha sucedido al líder de Rammstein, Till Lindemann, que se ha quedado sentado sobre una montaña de NFT por los que ni siquiera los fieles fans de Rammstein quieren gastar dinero. Queda por ver si Quentin Tarantino correrá la misma suerte.

(gg/ms)