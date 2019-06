El guardameta Gianluigi Buffon deja el París SG

El guardameta italiano Gianluigi Buffon, de 41 años, dejará el París Saint-Germain, anunció este miércoles (05.06.2019) el club, tras una temporada fallida para el exportero de la Juventus de Turín, que no pudo ayudar al PSG a progresar en la Liga de Campeones.

"Tras una larga y serena reflexión, el París Saint-Germain y Gianluigi Buffon acordaron la no renovación del contrato del legendario arquero, que concluirá el próximo 30 de junio”, dijo el PSG. El conjunto francés alternó esta campaña en la portería entre Buffon y Alphonse Aréola, de 26 años. El entrenador del PSG, Thomas Tuchel, ya había anunciado el pasado 10 de mayo su intención de poner fin a esta rotación.

"No podemos continuar así. Somos el primer club en la historia del fútbol que ha hecho esto”, dijo el técnico alemán. "Era una posibilidad con los dos, pero no es posible seguir así, ya que es un puesto muy especial donde hace falta tener confianza, automatismos. No es posible cambiar cada dos o tres partidos”.

El internacional italiano disputó 25 partidos con el PSG contando todas las competiciones. En las filas parisinas conquistó la Liga y la Supercopa francesas, pero no logró ayudar a su equipo a pasar una eliminatoria en Liga de Campeones, siendo responsable en la eliminación en la vuelta de los octavos de final contra el Manchester United en el Parque de los Príncipes (3-1).

Con su salida, el PSG contará con Aréola y un eventual retorno de Kevin Trapp de su cesión en el Eintracht Fráncfort alemán. (AFP)