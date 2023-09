El gran proyecto de la autopista

La "China Road and Bridge Corporation", una de las empresas constructoras estatales más grandes de China, financia en gran parte este controvertido proyecto.

Imagen: MDR

El impresionante cañón de Tara ha estado bajo la protección de la UNESCO desde 1976. En 2017, organizaciones ambientales y muchos entusiastas de la pesca en Montenegro dieron la voz de alarma cuando se dio a conocer que se construirán dos kilómetros de la nueva autopista a lo largo del lecho del río Tara.

Imagen: MDR

Mile Lazarević es el presidente de un club de pesca en Kolašin y durante muchos años se ha ocupado de la protección del Tara y sus poblaciones de peces. Ahora, a este hombre de 70 años se le rompe el corazón al tener que ver los enormes pilares de la carretera justo en el lecho del río: "Los peces se han ido, la vida ha desaparecido del río. ¡Ahora aquí tenemos un desierto!".

Imagen: MDR

En total, se trata de 170 kilómetros de autopista, la primera en Montenegro, que conectará la costa adriática del país con el norte menos desarrollado, así como con la Unión Europea a través de Serbia. Los 42 kilómetros desde la capital, Podgorica, hasta Kolašin están prácticamente terminados, construidos por "China Road and Bridge Corporation" (CRBC), una de las empresas de construcción estatales más grandes de China. La financiación procede en gran parte de un préstamo del Eximbank chino. La deuda de Montenegro, que aspira a ser miembro de la UE, ha aumentado enormemente.

Imagen: MDR

Alexandar Mrdak ha participado desde el inicio de la construcción. Este montenegrino fue contratado por CRBC como director de Salud, Seguridad y Medio Ambiente y está convencido de que la autopista y los inversores chinos son lo mejor que le ha pasado al desarrollo de Montenegro en los últimos cien años: "Si esperáramos a que el Banco Mundial o la UE calculen lo que necesitamos, no empezaríamos en 10 o 15 años. Debemos pensar primero en nosotros mismos”.

