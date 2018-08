El Gobierno español aprobará un decreto para exhumar a Franco

El Gobierno español de Pedro Sánchez aprobará este viernes (24.08.2018) un decreto ley para facilitar la exhumación y el traslado de los restos del dictador Francisco Franco, enterrados desde su muerte en el mausoleo del Valle de los Caídos, y evitar así posibles demandas judiciales de la familia, contraria a la decisión.

Con esta fórmula jurídica, que tras ser ratificada por el consejo de ministros tendrá que ser convalidada por el Parlamento, se modificará la Ley de Memoria Histórica para dar cobertura legal a la exhumación. El instrumento legal elegido, que la Constitución limita a casos de "extraordinaria y urgente necesidad", no gustó al centro-derecha español, que acusó al Gobierno de Sánchez de abusar del decreto ley.

El conservador Partido Popular (PP) considera que utilizar esta fórmula para sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos, el gran mausoleo levantado por el dictador, no está justificado ya que no se trata de un asunto urgente. "Reabrir viejas heridas no lleva a nada", dijo el miércoles el actual líder del PP, Pablo Casado.

El liberal Ciudadanos adelantó que no apoyará la exhumación en el Congreso de los Diputados, sino que se abstendrá en la votación. Con la aprobación de este decreto ley, el Ejecutivo español busca que el traslado de los restos de Franco "se pueda aplicar cuanto antes" y evitar así "demandas judiciales" que lo retrasen.

Al mismo tiempo, esta figura jurídica no permitirá la presentación de enmiendas a la medida por parte de la oposición. Los grupos políticos solo podrán votar a favor, en contra o abstenerse en el Parlamento. Éste será previsiblemente el séptimo decreto ley que aprobará Pedro Sánchez en los casi tres meses que lleva en el Gobierno, al que llegó el 1 de junio gracias a una moción de censura contra Mariano Rajoy.

El traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos fue uno de los primeros compromisos del líder socialista como presidente. La fecha de la exhumación de los restos del dictador todavía no está confirmada y dependerá del trámite del decreto ley, que debe ser convalidado a posteriori por el Congreso de los Diputados, cuyas sesiones se reanudan en septiembre tras las vacaciones en España.

La tumba de Franco se encuentra desde su muerte, en 1975, junto al altar de la basílica del Valle de los Caídos, un recinto situado a 60 kilómetros de Madrid y concebido por el propio dictador para albergar los restos de los muertos en la guerra civil española (1936-1939).

Ahora, el Gobierno de Sánchez quiere reconvertir el mausoleo, que fue levantado con el trabajo forzoso de presos del franquismo, en un monumento a la reconciliación y a la memoria.

CP (dpa, efe)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |