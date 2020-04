El gobierno afgano recibe a delegación talibán para intercambio de presos

Una delegación de tres talibanes se reunió directamente con representantes del gobierno afgano por primera vez en 18 años para hablar de un intercambio de prisioneros, condición previa a negociaciones sobre el futuro del país, anunciaron este miércoles (01.04.2020) las autoridades afganas. La Cruz Roja Internacional participó como observador en las conversaciones.

Las dos partes, que hablaron "cara a cara" en Kabul, lograron "avanzar en los aspectos técnicos" y "volverán a entrevistarse" el jueves para seguir negociando, informó el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional afgano, Javid Faisal, a través de Twitter. Es la primera vez que los talibanes, expulsados del poder por la invasión de Estados Unidos en 2001, se entrevistan oficialmente en Kabul con representantes del gobierno.

Los talibanes se negaron siempre a reconocer al gobierno afgano, alegando que era un "títere" de Estados Unidos. Recientemente, el gobierno y los talibanes habían conversado mediante una teleconferencia sobre la liberación de los prisioneros para evitar que sean contagiados con el nuevo coronavirus.

Presos liberados de una prisión de la región de Khost debido a un brote de coronavirus.

Un "equipo técnico" está en Kabul para "identificar a los prisioneros" cuya liberación piden los talibanes, explicó su portavoz Zabihullah Mujahid. Pero no "es una negociación. No hay ninguna discusión política", agregó el portavoz. "Cien prisioneros serán liberados en un primer lote pronto, luego evaluarán ambas partes si la liberación de cien al día está funcionando o no", añadió.

La liberación de 5.000 prisioneros talibanes a cambio de 1.000 integrantes de las fuerzas de seguridad afganas es uno de los puntos clave del acuerdo firmado el 29 de febrero pasado entre Estados Unidos y los insurgentes, un documento que el gobierno afgano no ratificó. En ese acuerdo, Estados Unidos se compromete a retirar sus fuerzas militares de Afganistán en un plazo de 14 meses.

lgc (afp/dpa/reuters)

