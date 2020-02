El gobierno afgano anuncia una semana de "reducción de la violencia"

El gobierno afgano anunció el viernes (21.02.2020) que talibanes, estadounidenses y fuerzas de seguridad del país van a disminuir los actos violentos desde el sábado durante una semana, un compromiso logrado tras arduas negociaciones que podría derivar en un acuerdo duradero. "La reducción de la violencia empezará el 22 de febrero y durará una semana", anunció a las agencias de noticias Javed Faisal, portavoz del Consejo Nacional de Seguridad de Afganistán.

Esta disminución de los combates, si es efectiva, debería allanar el camino para la firma de un acuerdo entre Washington y los talibanes sobre una retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, a cambio de garantías de seguridad de los insurgentes. "Esperamos que esta reducción de la violencia llevará a un alto el fuego, y a una paz duradera en Afganistán", prosiguió Faisal.

Las tropas estadounidenses no han comentado la noticia, pero varios líderes talibanes que pidieron no ser identificados (ya que se espera un comunicado oficial durante el día) confirmaron a la agencia Reuters el acuerdo, aunque matizaron que no podía hablarse de un "alto el fuego". "Todas las partes tienen derecho a la legítima defensa, pero no habrá ataques contra las posiciones de los demás en estos siete días", dijo un líder talibán desde Doha, que concedió también que el objetivo es crear un clima de seguridad para un posible acuerdo de paz futuro.

Las fuerzas afganas mantendrán las operaciones militares normales contra otros grupos terroristas, como el Estado Islámico, durante el período de reducción de la violencia, dijo Faisal, y agregó que las fuerzas afganas también responderán ante la más mínima violación del acuerdo por parte de los talibanes. "Los funcionarios locales y de seguridad del gobierno han sido instruidos por el propio presidente sobre cómo seguir las regulaciones acordadas para el período de reducción de la violencia", dijo.

En Doha, un alto responsable afgano había declarado el martes que la firma de un acuerdo entre Estados Unidos y los talibanes podría tener lugar el 29 de febrero en la capital de Catar, si se conseguía una "reducción de la violencia". Este acuerdo es inminente, había asegurado también el martes un responsable talibán en Pakistán. "Todos los detalles fueron finalizados y el consejo dirigente (de los talibanes) dio su visto bueno al equipo de negociadores talibanes", declaró entonces a la AFP.

lgc (afp/reuters)

