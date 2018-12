El futuro del “brexit”, con May y sin ella

El pulso político del Reino Unido se ha visto acelerado por la convocatoria de Graham Brady: el parlamentario conservador británico –presidente del llamado “Comité 1922”, al que pertenecen los legisladores sin cargos gubernamentales– invitó a los tories a sopesar este miércoles (12.12.2018) si la primera ministra Theresa May merece o no un voto de confianza para continuar en la jefatura del Gobierno.

La aprobación previa de 48 tories de la Cámara de los Comunes –que representan el 15 por ciento de la fracción conservadora en el Parlamento– hizo posible esa moción. Se espera que 315 tories participen en la votación, cuyos resultados se darán a conocer este mismo 12 de diciembre.

Si May gana…

Theresa May necesitaría 158 votos a su favor para permanecer en su cargo. Si la mayoría de sus partidarios la apoya, otro llamado a medir la confianza en la mandataria sólo podría repetirse dentro de un año. Ese resultado podría fortalecer la posición de May de cara al proceso del Reino Unido para abandonar la Unión Europea, que debería consumarse a finales de marzo de 2019.

Si May pierde…

Si May perdiera el respaldo de la mayoría absoluta de los tories, empezaría de inmediato el forcejeo entre los conservadores por designar a su sucesora. La propia May llegó al poder en 2016 tras vencer a su predecesor, David Cameron, en un concurso no muy diferente de los castings que hoy saturan la programación de las televisoras comerciales. El duelo final es entre los dos rivales restantes.

Theresa May, a su salida del 10 Downing Street. (Archivo)

Elecciones anticipadas

La convocatoria de este 12 de diciembre es un asunto interno del gobernante Partido Conservador. No obstante, también los opositores en la Cámara de los Comunes pueden solicitar que la confianza en la primera ministra sea sometida a votación. En ese caso, los 650 legisladores de la cámara baja del Parlamento podrían participar. Eso pondría sobre la mesa otros escenarios.

Si la mayoría rechaza al Gobierno, uno nuevo debe formarse en los siguientes catorce días. Si ese plazo se vence sin que un nuevo Ejecutivo haya recibido el voto de confianza de la Cámara de los Comunes, el Parlamento procederá a disolverse a sí mismo y May –al frente del Gobierno de manera comisaria– deberá proponerle a la reina Isabel II una fecha para comicios adelantados.

El Parlamento también puede allanar el camino para elecciones anticipadas sin someter a votación la confianza en el Gobierno: una mayoría de dos tercios en su seno puede pronunciarse a favor de terminar el período legislativo tempranamente. Quien potencialmente sucediera a May podría hacerle ese planteamiento al Parlamento con miras a resolver la actual crisis de liderazgo que sacude al país.

¿Qué sería del “brexit”?

Anticipando una posible derrota, la propia May ha dicho que su sucesor o sucesora “no tendría tiempo para renegociar la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea ni para presentar las leyes pertinentes ante el Parlamento de aquí al 29 de marzo de 2019”. Así, el llamado “brexit” tendría que ser prorrogado o abolido. Lo más probable es que ese argumento incida sobre la votación de este 12 de diciembre.

Si May se ve obligada a dimitir, la continuación del “brexit” quedará en manos de quien le suceda. Y, en este instante, nadie intuye quién será. Por cierto, hipotéticamente, también el próximo Gobierno podría intentar obtener apoyo mayoritario en el Parlamento británico para el acuerdo de separación negociado por May con la Unión Europea, llamar a elecciones adelantadas e incluso convocar a un segundo referendo en torno al “brexit”. Esta semana, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció que Gran Bretaña puede detener el “brexit” unilateralmente sin ningún problema.

(erc/el)

