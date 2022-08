El fraude fiscal "cum-ex" salpica al canciller alemán

La historia parece un emocionante thriller de fraude financiero, una película que trata de acciones dudosas de bancos y accionistas para aparentemente evadir impuestos. El exdiputado del SPD Johannes Kahrs, de Hamburgo, podría ser la figura clave. La cuestión es si el exalcalde de Hamburgo y actual canciller, Olaf Scholz, sabía algo del asunto.

Más de 200.000 euros en una caja de seguridad

La historia del Banco Warburg de Hamburgo se ha vuelto explosiva porque, según varios medios de comunicación, se encontraron 218.000 euros en una caja de seguridad durante una investigación de la fiscalía de Colonia. Y esta caja de seguridad pertenece al antiguo político del partido socialdemócrata SPD, Johannes Kahrs. Ahora Kahrs, que dejó el Bundestag en 2020, está siendo investigado por favoritismo. Y esto en relación con las transacciones "cum-ex" del Banco Warburg de Hamburgo. ¿Se esforzó Johannes Kahrs para que el banco no tuviera que pagar impuestos atrasados después de que se descubriera el fraude? ¿Y ha cobrado dinero por ello?

Transacciones "cum-ex"

Pero, paso por paso: ¿qué son exactamente las transacciones "cum-ex"? En una importante sentencia del 28 de julio de 2021, el Tribunal Federal Supremo los calificó de punibles. "cum" significa aproximadamente "con" y "ex" "fuera". Normalmente, las empresas pagan dividendos a sus accionistas una vez al año. Luego tienen que pagar un impuesto de alrededor del 25 por ciento sobre ellos. Pero los implicados en el "cum-ex", los bancos y algunos accionistas, trasladaron las acciones de un lado a otro en un periodo de tiempo muy corto, es decir, cambiaron de manos tan a menudo, en una suerte de malabar financiero, que en algunos casos hasta se devolvió el impuesto debido por ello.

La sede del Banco Warburg en el centro de Hamburgo.

Hamburgo renunció a un pago de impuestos atrasados

Toda una serie de bancos en Alemania están siendo investigados por estas prácticas. Pero el caso del Banco Warburg de Hamburgo es especialmente explosivo. Porque por mediación del político Johannes Kahrs, el actual canciller alemán Olaf Scholz, entonces alcalde de Hamburgo, se reunió con los accionistas del banco en 2016. En ese momento, los directores generales de la institución financiera ya estaban siendo investigados. Sin embargo, poco después, la ciudad de Hamburgo renunció a reclamar al banco el cobro de 47 millones de euros en concepto de impuestos.

Scholz no recuerda los detalles

Según su portavoz, el canciller Olaf Scholz ya no recuerda los detalles de las conversaciones con los representantes del banco. Y no sabía nada de los más de 200.000 euros que había en la caja de seguridad de Kahrs. De hecho, la fiscalía responsable no ha facilitado ninguna información sobre si la elevada cantidad está relacionada con las transacciones "cum-ex". Aunque la hipótesis sugiera que sea así.

La fiscalía también investiga los correos electrónicos de Scholz

Las cosas podrían ponerse incómodas para el actual canciller alemán. El 19 de agosto de 2022, Scholz tiene que comparecer como testigo ante la comisión de investigación "cum-ex" del Parlamento de Hamburgo, la cámara estatal de la ciudad hanseática. Los periódicos de Hamburgo informan ahora de que la fiscalía ha accedido incluso a una cuenta de correo electrónico de Scholz de su época como alcalde de Hamburgo.

La oposición en Berlín está presionando: "Cada vez hay más pruebas de que políticos clave del SPD en Hamburgo han ejercido una influencia ilegal en el caso fiscal de Warburg", dijo Mathias Middelberg, líder adjunto del grupo parlamentario de la CDU/CSU en el Bundestag. ¿Es Scholz también uno de estos políticos "clave" del SPD? Las próximas semanas lo demostrarán.

(gg/ms)