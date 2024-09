El fiscal general cita a la defensa de González Urrutia

Los abogados del perseguido opositor venezolano había protestado porque la Fiscalía no le aceptó un escrito explicando sus motivos para no acudir a las citaciones previas, tras lo que se emitió una orden de captura.

La defensa del candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia informó que el fiscal general le convocó para una reunión este miércoles (04.09.2024) a las 17:00 locales (23:00 CET), dos días después de que fuera emitida una orden de captura en contra del dirigente.

"He recibido una llamada de la secretaria de despacho del fiscal general de la República en la que se me convoca a una reunión a las 5 de la tarde, la cual voy a atender", dijo a periodistas el abogado José Vicente Haro, que más temprano consignó un escrito legal en nombre de González Urrutia en el que pidió "no criminalizar" la política y evitar una "persecución".

Horas antes, el abogado intentó entregar a la institución un documento en el que explica los motivos de la inasistencia de González Urrutia a las tres citaciones para comparecer ante el Ministerio Público por una investigación en su contra, pero no se lo recibieron, según denunció a la salida de la sede fiscal. Tengo prevista entonces una reunión con el fiscal general de la República (Tarek William Saab) con relación a esa carta", señaló el abogado, "y atenderemos pues las inquietudes que (...) tenga bien a hacer al respecto".

González Urrutia, que denuncia fraude en la reelección del mandatario Nicolás Maduro y asegura haber ganado la contienda, es solicitado, entre otros delitos, por "desobediencia de leyes" y "conspiración". Está en la clandestinidad desde hace un mes. La investigación en su contra se centra en la difusión de copias de las actas electorales en una página web. De hecho, también se le acusa de "usurpación de funciones" y "sabotaje".

La oposición liderada por María Corina Machado asegura que esa plataforma es prueba de la victoria de González Urrutia con más del 60% de los votos en la elección en la que Maduro fue proclamado reelecto para un tercer período, sin que las autoridades presentaran el detalle del escrutinio como exige la ley.

lgc (afp, efe)