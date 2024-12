El fin de una era en Siria

La caída del régimen de Bashar al-Asad en Siria abre una etapa llena de incertidumbres. Tras más de 13 años de guerra civil, el inesperado final de la dictadura se ha visto precipitado por el progresivo debilitamiento de Irán y Rusia, los dos actores que durante años sostuvieron con su apoyo la dictadura de al-Asad.

Pero, ¿qué potencias regionales salen ganando con este nuevo escenario? ¿Aumentará la influencia de Israel y Turquía? ¿Qué papel jugará Estados Unidos? ¿Y hasta qué punto es factible una transición pacífica en Siria?

