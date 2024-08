La película sobre el Holocausto de Jerry Lewis, en Venecia

Jerry Lewis, el mítico cómico estadounidense, comenzó a rodar en 1972 una película que nunca llegaría a los cines. "The Day The Clown Cried" (El día que el payaso lloró) cuenta la historia de un payaso de circo alemán que insulta a Hitler y es enviado a un campo de concentración, donde trata de "alegrar" a los niños que son enviados a la cámara de gas.

Un argumento difícil de digerir, pero lo que ha convertido la película en un film de culto es la complicada historia de su producción y su posterior desaparición.

"Cuando le dices a la gente: 'Jerry Lewis escribió, dirigió y protagonizó un drama sobre un payaso de un campo de concentración que lleva a los niños a las cámaras de gas', te dicen: '¿Qué? ¿Por qué nunca he oído hablar de esta película, por qué nunca la he visto?", relata a DW el periodista y crítico de cine Shawn Levy, autor del libro King of Comedy: The Life and Art of Jerry Lewis.

Venecia muestra el documental

Por primera vez, podrán verse imágenes de "The Day The Clown Cried" en la edición de este año del Festival de Venecia.

La cinta "From Darkness to Light" (De la oscuridad a la luz), del documentalista germano-australiano Eric Friedler, arroja luz sobre el rodaje de la película, así como sobre la lucha de Jerry Lewis durante décadas con su obra. El documental contiene varios minutos de metraje original, así como una de las últimas entrevistas que Lewis concedió sobre la película antes de su muerte.

El "profesor loco" quiere que le tomen en serio

Lewis,fallecido en 2017 a los 91 años, era una leyenda del mundo del espectáculo estadounidense. Se hizo mundialmente famoso por comedias como "El profesor chiflado". A principios de los años 70, cuando su carrera se había estancado, quiso que le tomaran más en serio.

Le ofrecieron el papel protagonista de "The Day The Clown Cried". Aunque era una comedia, la truculenta historia iba a terminar con el payaso decidiendo un día acompañar a los niños camino de las cámaras de gas y morir con ellos. El guión atrajo a Lewis, que era judío, y se volcó en el trabajo.

Viajó a Dachau y Auschwitz para investigar y se puso a dieta de pomelos para estar delgado para el papel. También reescribió el guión para adaptarlo mejor a su estilo, añadió chistes y meteduras de pata y cambió el nombre del protagonista: Karl Schmidt se convirtió en Helmut Doork (Dork significa 'idiota' o 'tonto' en inglés).

Desacuerdo con la autora del guión

La producción de "The Day The Clown Cried" estuvo plagada de problemas legales y financieros desde el principio. Lewis invirtió en la película dos millones de dólares de su ya menguante fortuna. El dinero se agotó durante el rodaje en Suecia y París. Cuando terminó la producción, el estudio sueco retuvo parte del material de la película y los negativos originales, alegando que Lewis les debía 600.000 dólares.

Lejos de amilanarse, Lewis regresó a Estados Unidos con el primer borrador de la película. Se lo mostró a Joan O'Brien, la autora original del guion, que tenía la última palabra sobre si la película podía estrenarse. El encuentro no fue nada bien. A O'Brien le horrorizaron las escenas con los cambios que el cómico se había permitido hacer en el guión. "Salió de la sala llorando", cuenta el biógrafo de Lewis, Shawn Levy, porque la autora no le quiso dar los derechos de la obra.

¿Obra maestra perdida o desastre total?

Solo un puñado de personas ha visto el montaje inicial de "El día que el payaso lloró". Las reacciones han sido dispares. El propio Lewis expresó sentimientos encontrados sobre su obra a lo largo de su vida. "Hay que ver esta película", escribió en su autobiografía en 1982. Sin embargo, en 2013, dijo en el Festival de Cannes: "Me avergüenzo de ese mal trabajo... Fue malo, malo, malo. Cometí un error".

En 2015, dos años antes de su muerte, Lewis donó su archivo personal a la Biblioteca del Congreso, incluyendo material de "The Day The Clown Cried". La donación estaba sujeta a la condición de que el material fílmico no pudiera ser exhibido durante al menos diez años.

Pero los fans que esperen ver por fin el film estrenado en 2025 verán decepcionadas sus expectativas, ya que la película no puede verse por motivos legales: el testamento de la fallecida guionista Joan O'Brien lo impide. La obra seguirá siendo uno de los mayores misterios de Hollywood.

(ms/ers)