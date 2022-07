Espectacular escenografía en el Festival de Bregenz

El Festival de Bregenz es conocido por sus impresionantes producciones. Para "Madame Butterfly", el escenógrafo construyó una espectacular hoja de papel que parece flotar ingrávida sobre el lago de Constanza.





Conozca a los alemanes: jardines a la alemana

La reportera británica de DW Rachel Stewart explora las peculiaridades de la cultura y la vida cotidiana en Alemania. Esta vez: el amor de los alemanes por sus jardines.







La Fiesta del Renacimiento en Tortosa

Todos los años, en el mes de julio, el municipio español de Tortosa retrocede 500 años en el tiempo para celebrar la Fiesta del Renacimiento. Así, la ciudad de la costa catalana recuerda su gran pasado.





Cocina a la brasa

A Tobias Beck le encanta la cocinar en exteriores. Se ha propuesto cocinar al aire libre en la capital alemana en un lugar distinto cada vez: con brasas, hornos, leña, parrillas, torres de fuego y ofreciendo menús de 8 platos.







Safari fotográfico por los campos de lavanda en flor

Los campos de lavanda de la Provenza, en el sur de Francia, se convierten en un mar de flores a partir del mes de junio y son un motivo fotográfico muy apreciado por los turistas. Se ofrecen visitas guiadas para conseguir la foto perfecta.



