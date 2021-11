El fenómeno NSU - Terrorismo neonazi

Eisenach, Turingia, 4 de noviembre de 2011: Uwe Mundlos y Uwe Böhnhardt se suicidaban en una casa rodante. Era el final de dos carreras terroristas. Durante 16 años los servicios secretos internos alemanes habían estado al tanto del peligro potencial que constituían. Habían vigilado a estos dos jóvenes neonazis, habían pinchado sus teléfonos e incluso habían seguido sus pasos. Los informantes hablaban a los servicios secretos a menudo sobre ellos. Sin embargo, los dos lograron desaparecer en la clandestinidad gracias al apoyo y al respaldo de una red de amigos. Böhnhardt y Mundlos presuntamente se convirtieron en terroristas, asesinaron a tiros a personas y colocaron bombas, pero nunca reivindicaron los atentados. Fue solo después de su muerte que apareció un video en el que un grupo, que se hacía llamar "Clandestinidad Nacionalsocialista", se atribuía diez asesinatos. Böhnhardt y Mundlos serían los responsables de estos crímenes. Al principio parecía que con el fallecimiento de los dos neonazis habría quedado esclarecido uno de los casos criminales más misteriosos en la historia de la República Federal Alemana, pero a medida que las investigaciones avanzaban el asunto tomaba matices más extraños. Pese a que la Oficina Federal para la Protección de la Constitución tenía confidentes infiltrados muy cerca del círculo clandestino de estos neonazis, no lograron evitar los asesinatos. Pero no solo los servicios secretos estaban tras la huella de estos terroristas, sino también una comisión especial que desde hacía años investigaba una serie de asesinatos a pequeños empresarios de origen inmigrante se acercaba cada vez más a Mundlos y Böhnhardt. Pero las pesquisas no llevaron a un golpe decisivo. "El fenómeno NSU" reconstruye todos estos acontecimientos y a la vez plantea importantes preguntas: ¿Qué motivaba a Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos y a sus secuaces? ¿Quién los apoyo? ¿Quiénes les ayudaron a cometer sus crímenes y a vivir en la clandestinidad? Las investigaciones de la policía y las operaciones de vigilancia al mundo ultraderechista, y con ello al entorno de los criminales, son el hilo conductor de la historia. Un relato sobre el surgimiento y el desarrollo de una militancia de extrema derecha tras la reunificación de Alemania, y de los arriesgados pero inútiles intentos de las autoridades para frenarle los pasos. Este documental de Stefan Aust y Dirk Laabs nos ofrece una perspectiva completa y precisa sobre el terrorismo de la NSU.