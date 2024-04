Un multicampeón alemán destronado: ¿dónde está el Bayern?

Si fuese por número de goles, el Bayern Múnich no tendría problemas en lograr su duodécimo título de Bundesliga. Con 82 unidades, es el máximo anotador de la actual competición 2023/24. Sin embargo, su irregularidad y derrotas -algunas inesperadas como contra un recién ascendido, como el FC Heidenheim u otras más dolorosas como perder el "Klassiker"-, ha llevado al multicampeón a perder su trono. A falta de cinco jornadas para que termine la temporada, el Bayer Leverkusen cuenta con su primer título de "Meister".

"Todavía nos quedan algunos puntos por conseguir", dijo el técnico del Bayern, Thomas Tuchel, quien agregó que espera "un rival de altura" en referencia a su próximo partido, el FC Union Berlin.

Kane y otras bazas

A falta de título, los muniqueses se apoyan en sus puntos fuertes y esto se traduce en el hambre de gol de su delatero, Harry Kane. El internacional inglés lleva 32 goles en 29 partidos, con cuatro hat-tricks en su primera temporada de Bundesliga. Puede decirse que ha estado a la altura del conjunto alemán, que temía no poder encontrar un sustituto a Robert Lewandowski. Las estadísticas del polaco, no obstante, son demoledoras y ostenta el récord de goles en una misma temporada: 41 unidades en el año 2020/21, superando incluso al histórico Gerd Müller y sus 40 goles en la temporada 1971/72.

Un palmarés goleador que, sin embargo, no se refleja en los títulos logrados por el delantero. A nivel colectivo, Kane no ha levantado ningún trofeo oficial. Con su antiguo equipo, el Tottenham Hotspur, fue subcampeón de la Premier League en la temporada 2016/17 y la medalla de plata en la Champions League de 2019 contra el Liverpool. Con su selección también se quedó a las puertas de la victoria, cayendo en la final contra Italia en la Eurocopa de 2021.

Así y todo, los bávaros también cuentan con otras bazas, como la del autor del único tanto -un cabezado en el minuto 63 contra el Arsenal FC, y pase a semifinales de la Liga de Campeones, Joshua Kimmich, el histórico Thomas Müller o el "mago" Jamal Musiala, todos ellos además internacionales con Alemania.

La Champions, ¿posible?

Ante este escenario, los bávaros se aferran a la Liga de Campeones como el torneo a batallar. Su decimotercera participación en esta competición.

Tras perder la Bundesliga y con la eliminación de la DFB Pokal -o Copa de Alemania - contra el Saarbrücken de tercera división alemana, la última oportunidad se presenta el próximo 30 de abril en casa y el 8 de mayo como visitantes ante el Real Madrid. Precisamente, será el mismo Carlo Ancelotti que dirigió al Bayern en las temporadas 2016/17 y 2017/18 el que se siente en el banquillo rival.

"No creo que seamos los máximos favoritos en esta competición. Con el Real Madrid, casi hay que preguntarse, ¿quién si no? Carlo Ancelotti, ¿quién si no?", dijo el propio Tuchel en declaraciones recogidas por varias agencias.

Jugar contra el Real Madrid es casi un clásico en Europa, con 26 enfrentamientos y que tras este último duelo en semifinales sumará dos ediciones más. El balance favorece a los madridistas, con 12 partidos ganados frente a 11 victorias alemanas, y tres empates. El último, de hecho, terminó en tablas con un 2-2 en las semifinales de 2018, con doblete de Karim Benzema, que en conjunto dio el pase al club blanco, para después proclamarse campeón por decimotercera vez.

De no levantar la Champions League, sería la primvera vez desde la temporada 2011/12 que el conjunto bávaro deja su casillero de títulos a cero.

Algunos medios sitúan a Zinedine Zidane como nuevo técnico del Bayern. Imagen: Ulrich Wagner/picture alliance

En búsqueda de un entrenador

El Bayern, el actual campeón, está empatado a puntos con el equipo revelación de la temporada, el VfB Stuttgart y, de producirse el "sorpasso”, los bávaros acabarían en una plaza que no pisan desde la temporada 2010/11, con Louis Van Gaal y Andries Jonker en el banquillo. En aquella época, no obstante, los muniqueses se alzaron con al menos un título, la supercopa alemana en una final por 2-0 contra el FC Schalke 04.

La presión ha ido "in crescendo”, no solo para el equipo en su conjunto, sino para su técnico, Thomas Tuchel, abocado a renunciar tras los malos resultados. En febrero anunció que no continuaría al frente del conjunto muniqués la próxima temporada. Desde entonces se barajan varios nombres para sustituir al alemán, algo que mantiene las esperanzas de un Bayern que ya piensa en la temporada que viene en cuanto a Bundesliga se refiere. Otro compatriota, Julian Nagelsmann tenía todas las papeletas, pero la DFB hizo público este viernes (19.04.2024) la renovación del actual entrenador de la Selección Alemana de fútbol hasta 2026. Tampoco se logró cerrar un acuerdo con Xabi Alonso; el español prefiere quedarse con la "Werkself" del Leverkusen.

Por otro lado, varios medios alemanes se han hecho eco en las últimas horas de una nota del medio español Mundo Deportivo en el que apuntan a Zinedine Zidane como futuro técnico del Bayern. Se dice que el francés, de 51 años, estaría cerca de cerrar a un acuerdo con el conjunto bávaro.

Ralf Rangnick, seleccionador austriaco, Roberto De Zerbi, del Brighton & Hove Albion en la Premier League inglesa, Hansi Flick, actualmente sin equipo, y Martín Demichelis, al frente del River Plate argentino, también se barajan como posibles candidatos.

(ee)