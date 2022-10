El Estado y su dinero - La historia de los impuestos - Parte 1

La política fiscal siempre ha sido y sigue siendo un tema esencial en el debate político. A raíz de la crisis financiera de 2008 y las políticas de austeridad que la acompañaron, hubo fuertes protestas civiles en toda Europa: ya sean partidarios del Brexit en el Reino Unido, chalecos amarillos en Francia, o perdedores de la reunificación en la República Federal de Alemania. Las protestas ilustran la creciente desconfianza de los ciudadanos hacia sus gobernantes. Y en esto no pocas veces el escollo es la política fiscal. "No taxation without representation" - desde el movimiento de independencia estadounidense, los impuestos y la soberanía popular se han condicionado mutuamente. Las actuales protestas civiles les recuerdan a quienes están en el poder esta regla básica de la democracia. De este modo, las protestas están vinculadas a una historia llena de acontecimientos. Desde la Edad Media, han estallado repetidamente conflictos entre los pueblos de Europa y sus gobernantes debido a la cuestión fiscal. Este documental, en dos partes, sigue los rastros de estos conflictos.