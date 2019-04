El Estado Islámico reivindica atentado suicida en mercado de Pakistán

La semana en imágenes (del 8 al 14 de abril de 2019)

Moon Jae-in en la Casa Blanca

Donald Trump recibió al presidente de Corea del Sur, con quien habló de posibles nuevas cumbres con el mandatario de su vecino del Norte, Kim Jong-un. El presidente estadounidense no descartó una reunión entre los tres mandatarios. "Aunque eso depende de Kim", dijo. Preguntado sobre la detención de Assange dijo no saber nada de Wikileaks: "no es asunto mío". (11.04.2019)