El esrilanqués Shehan Karunatilaka recibe el premio Booker de Literatura de habla inglesa

El escritor esrilanqués Shehan Karunatilaka recibió el lunes el premio Booker de Literatura, uno de los más prestigiosos en lengua inglesa, por su novela "The Seven Moons Of Maali Almeida".

El escritor esrilanqués Shehan Karunatilaka, con su obra, ganadora del Premio Booker de Literatura 2022.

El jurado alabó el lunes (17.10.2022) la "ambición y el alcance" de la obra de Karunatilaka, de 47 años, que describió como un "viaje a través de la vida y la muerte" relatado con "una audacia hilarante". El ganador recibió el galardón de manos de la reina consorte del Reino Unido, Camila, durante una ceremonia en Londres, la primera en persona y con público desde antes de la pandemia de coronavirus. La segunda novela del autor, que publicó su primer trabajo en 2011, narra la historia de un fotógrafo que despierta tras haber sido asesinado y recibe un permiso de siete lunas para contactar con sus seres queridos y guiarles hasta una serie de fotografías que documentan atrocidades durante la guerra civil en Sri Lanka. Tapa del libro "The Seven Moons of Maali Almeida", de Shehan Karunatilaka. "Habría leído los nombres de todos los periodistas, políticos, activistas y civiles inocentes asesinados" en el país durante su vida, pero "habríamos estado aquí toda la noche", declaró el escritor desde el escenario de la sala The Roundabout. El libro se publicó en inglés por la editorial independiente Sort of Books, a cuyos responsables el autor agradeció su apuesta por una obra que otros rechazaron por considerarla "rara". "A pesar de tener una historia sombría y un presente problemático, Sri Lanka no es un lugar adusto ni deprimente. La gente de Sri Lanka está especializada en el humor negro, la risa es claramente un mecanismo de defensa" explicó el autor de una novela calificada por los medios de "sátira supernatural". "Pensamos que este es un libro que perdurará", afirmó el presidente del jurado, el historiador de arte británico Neil MacGregor, que detalló que la decisión de premiar a Karunatilaka con el galardón dotado con 50.000 libras (57.600 euros) fue tomada por unanimidad. CP (efe, afp) Premio Booker: libros que cambiaron el rumbo de la literatura Arundhati Roy: "El dios de las pequeñas cosas" (1997) En 1997, Arundhati Roy arrasó en el mundo de las letras con "El dios de las pequeñas cosas", la historia de los mellizos Rahel y Estha, que crecieron en medio de la agitación política en Kerala, en el sur de la India. Esta novela semiautobiográfica describe la sociedad de castas, la diversidad religiosa y las complejas jerarquías sociales de la India de finales de la década de 1960.

Premio Booker: libros que cambiaron el rumbo de la literatura Michael Ondaatje: "El paciente inglés" (2018) Esta novela de Michael Ondaatje narra la historia de cuatro personas, cuyas vidas se cruzan en una mansión italiana hacia el final de la Segunda Guerra Mundial: un ladrón, un especialista en desarme de explosivos, una enfermera y un piloto gravemente herido. Fue galardonada con el Premio Booker en 2018. La filmación de la novela, del cineasta Anthony Minghella, recibió nueve premios Óscar en 1996.

Premio Booker: libros que cambiaron el rumbo de la literatura Margaret Atwood: "El asesino ciego" (2000) La autora canadiense, célebre por "El cuento de la criada", recibió su primer Booker por "El asesino ciego". Un "drama complejo, que teje su trama entre el pasado y el presente, entre la ficción y la realidad", según el jurado del Premio Booker, en el año 2000. Aquí, Atwood cuenta la historia de una mujer que envejece y cavila sobre la misteriosa muerte de su hermana.

Premio Booker: libros que cambiaron el rumbo de la literatura Hilary Mantel: "Una reina en el estrado" (2012) Esta obra es la secuela de la novela "En la corte del lobo", también premiada con el Booker. En el siglo XVI, los Tudor ocupan el trono de Inglaterra. Ana Bolena, por quien Enrique VIII rompió con la Iglesia de Roma, no logró procurar un heredero que asegurase la estirpe. Mantel es la primera mujer que fue galardonada dos veces con el Premio Booker Internacional de Literatura.

Premio Booker: libros que cambiaron el rumbo de la literatura Richard Flanagan: "El camino estrecho al norte profundo" (2014) En esta novela, el autor australiano relata la crueldad de la guerra en un campo de concentración japonés en Tailandia, y las condiciones inhumanas durante la construcción del "ferrocarril de la muerte", que pretende unir las capitales de Tailandia y Birmania durante la Segunda Guerra Mundial. Un cirujano recuerda un amor imposible mientras lucha contra el hambre, el cólera y la tortura.

Premio Booker: libros que cambiaron el rumbo de la literatura George Saunders: "Lincoln en el Bardo" (2017) Esta obra del estadounidense George Saunders es una emotiva historia sobre el dolor de la pérdida. Fue elegida por "su narratia innovadora", que "casi despierta a la vida las almas de los muertos". En ella, el presidente Abraham Lincoln visita en 1862 la tumba de su hijo Willie, fallecido a los 11 años, y en un estado intemedio entre la vida y la muerte, el "Bardo" de la tradición tibetana.

Premio Booker: libros que cambiaron el rumbo de la literatura Bernardine Evaristo: "Niña, mujer, otras" (2019) "Con viva originalidad, ingenio irreprimible y sabiduría astuta, Bernardine Evaristo presenta un tipo de historia gloriosamente nueva para este viejo país", escribió el jurado que premió a la primera escritora negra con el Booker. Su novela relata el camino hacia al adultez de doce personas negras, sobre todo mujeres, de diferentes capas sociales de Gran Bretaña.

Premio Booker: libros que cambiaron el rumbo de la literatura Douglas Stuart: "Shuggie Bain" (2020) La escribió durante diez años, y 32 editoriales rechazaron el manuscrito. "Shuggie Bain" es el debut del escritor escocés-estadounidense Douglas Stuart. En ella, cuenta la historia del menor de tres hijos, Shuggie, que creció como hombre homosexual con una madre alcohólica, Agnes, en la clase trabajadora posindustrial de 1980, en Glasgow. Se trata de una obra autobiográfica.

Premio Booker: libros que cambiaron el rumbo de la literatura Damon Galgut: "La promesa" (2021) Una "historia extraordinaria, riqueza de temas y la historia de los últimos 40 años de Sudáfrica, en un paquete increíblemente bueno": así elogió el jurado del Premio Booker la novela de Damon Galgut. Esta cuenta la decadencia de una familia blanca en Sudáfrica, durante la época del final del Apartheid, hasta la democracia. Un libro sobre grandes promesas y grandes esperanzas truncas.

Premio Booker: libros que cambiaron el rumbo de la literatura Shehan Karunatilaka: "Las siete lunas de Maali Almeida" El escritor esrilanqués Shehan Karunatilaka ganó el 17.10.2022 el prestigioso Booker Prize británico por su novela "The Seven Moons of Maali Almeida", una sátira enmarcada en la guerra civil que sacudió su país. El jurado reconoció "la amplitud y la habilidad, la audacia, el atrevimiento y la hilaridad" del autor, que recibe el galardón por su segunda novela. (18.10.2022). Autor: Stuart Braun



