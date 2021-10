El enigma del Eintracht Frankfurt: ¡Glasner, sálvate si puedes!

Las águilas del Eintracht Frankfurt se encuentran en un vaivén deportivo desde principio de temporada. Glasner está todavía en la búsqueda de la fórmula del éxito que ayude a virar el barco y encontrar tierra firme en una Bundesliga más y más competitiva. Hasta el momento los resultados no se han dado, y por ahora rozan los puestos de descenso (15).

La incoherencia deportiva que atraviesa el Frankfurt se ha convertido en un enigma hasta para los más expertos: por un lado el equipo marcha bien internacionalmente, y lucha en su competencia local en puestos de descenso. Los dirigidos por Glasner no sufren de "Angstgegner”, la conocida expresión en alemán que se usa para referirse a equipos que tienen miedo de ganar a rivales de peso pesado.

Aunque le ganó al Bayern, el Frankfurt va en lugar 15 de la tabla general

En definitiva, el caso es completamente contrario. El Frankfurt ganó ante el Bayern Múnich, empató ante el Borussia Dortmund y el RB Leipzig. Siguiendo la misma línea, el equipo tampoco tiene características de un equipo de descenso: tiene jugadores de nivel, apuesta a un fútbol ofensivo, y no le tiemblan las piernas para enfrentar a los más grandes.

Sin goles no hay paraíso

La sequía de goles hace parte de los puntos a mejorar en el Frankfurt. Falta de voluntad no es. El Frankfurt produce oportunidades de gol. El mismo Glasner dijo: "Rafa Borré, llegó de Sudamérica ayer a las 8 de la noche, y desde su entrada en el segundo tiempo fue el que más chances creó”.

La ausencia de goles es algo que también salta a la vista en las estadísticas generales de la Bundesliga. Las "águilas” han convertido seis goles en total. Sus números solo le dan para posicionarse en la posición 12 de la tabla. El mayor consuelo: 5 equipos más le suceden en el fondo de la tabla. Aunque esa estadística no es aliento para un equipo que tiene muchas más ambiciones en la Bundesliga.

Glasner prefiere una formación más compacta (en rojo) que su antecesor Adi Hütter

Para eso, el director deportivo Markus Krösche tiene un as bajo la manga. Según el diario Bild, el Frankfurt se ha fijado en uno de los talentos de la delantera del Borussia Dortmund. Se trata de Ansgar Knauff (19). El juvenil se ha dado a conocer en la vitrina de la Bundesliga y dejó una muy buena impresión en la temporada pasada. La joya del Dortmund no tiene miedo al uno contra uno, es rápido y tiene una muy buena visión del juego.

¡Dejen de hacerse los listos!

A todas estas, no hay que ser adivino para saber lo que pasa en el Frankfurt: "Lo que nos falta es simplemente mantener la constancia en los 90 minutos y en cada partido", concluye el capitán Sebastian Rode. Pero hasta ahora el Frankfurt no cuenta con un once titular. ¿Entonces será cuestión de automatizaciones o de sistemas?

Rafael Santos Borré (der.), delantero colombiano del Frankfurt: ganas no han faltado

Desde entonces, el técnico Glasner ha sido cuestionado. Su reacción no fue la más amable: "Línea de tres, línea de cuatro, línea de cinco, un delantero, dos atacantes. Todo me importa un bledo. Si los jugadores no hacen su trabajo. Si no hay orden. Si el mediocampista defensivo solo toca el balón cinco veces. Si se pierde el balón una y otra vez. Entonces el sistema no tiene nada que ver”.

De repente el calmo técnico sacó sus garras y defendió a capa y espada su trabajo. Aunque previo al partido del Leipzig, Glasner se vio más simpático, risueño y positivo en la conferencia de prensa. El entrenador añora que vuelva el ambiente festivo al estadio, que hasta ahora extraña las victorias en casa.