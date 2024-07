El ecuatoriano Carapaz gana la 17ª etapa del Tour de Francia

El destacado ciclista de 31 años se convirtió en el primer ecuatoriano en conquistar una etapa del Tour de Francia. Carapaz, campeón olímpico en Tokio 2020, no podrá defender su título porque su país no lo seleccionó.

El ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education) se impuso este miércoles (17.07.2024) en la 17ª etapa del Tour de Francia, otorgando a Ecuador el primer triunfo en la historia de la carrera por etapas más prestigiosa.

Carapaz dejó atrás a 13 kilómetros de meta a su compañero de escapada Simon Yates en las rampas del col de Noyer, penúltima ascensión del día, aumentando su renta en la bajada y en la subida final a la estación de esquí de Superdévoluy.

El corredor de 31 años, ganador del Giro de Italia en 2019, completó el trébol al registrar al menos una victoria de etapa en Giro, Vuelta a España y Tour de Francia.

Con crucifijo dorado al cuello, cerrándose el maillot rosa de su equipo estadounidense, Carapaz alzó los brazos después de 177,8 kilómetros.

Simon Yates llegó a 37 segundos, y el español del Movistar, Enric Mas, a 57 segundos del ganador del día.

El campeón olímpico, que no podrá defender su título en París al no haber sido seleccionado por Ecuador, pone la guinda a un gran Tour de Francia, ya que durante una etapa vistió el maillot amarillo de líder, la única grande donde aun no lo había hecho.

En la pelea por la general, el maillot amarillo Tadej Pogacar y el maillot blanco Remco Evenepoel sumaron unos segundos respecto a Jonas Vingegaard.

El Tour sigue deshojando la margarita y ya solo restan cuatro etapas para el final.

JU (afp, efe)