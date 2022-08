El distrito escolar de Missouri restablece los azotes para niños rebeldes

Un distrito escolar del suroeste de Missouri ha decidido recuperar los azotes como forma de disciplina para los alumnos, pero solo si sus padres están de acuerdo.

Las clases se reanudaron el martes en el Distrito Escolar de Cassville por primera vez desde que el consejo escolar aprobó en junio volver a aplicar los castigos corporales en este distrito de 1.900 alumnos, situado a unos 97 kilómetros al suroeste de Springfield. El distrito abandonó esta práctica en 2001.

La política establece que el castigo corporal se utilizará solo cuando otras formas de disciplina, como las suspensiones, hayan fracasado y sólo con el permiso del superintendente.

La portavoz del distrito, Mindi Artherton, estaba fuera de la oficina el viernes y una mujer que contestó al teléfono en su oficina le sugirió que leyera la política. Dijo que el personal ya había hecho entrevistas. "En este momento nos centraremos en educar a nuestros estudiantes", añadió, antes de colgar.

Encuesta anónima enviada a padres

El superintendente Merlyn Johnson dijo a The Springfield News-Leader que la decisión de revivir el castigo corporal se produjo después de que una encuesta anónima enviada a los padres, estudiantes y empleados de la escuela encontró que estaban preocupados por el comportamiento de los estudiantes y la disciplina.

Johnson dijo que muchos padres se han quejado de que el distrito no utiliza el castigo corporal. "Hemos tenido gente que nos ha dado las gracias por ello", dijo. "Sorprendentemente, los que están en las redes sociales probablemente se horrorizarían al oírnos decir estas cosas, pero la mayoría de las personas con las que me he topado nos han apoyado".

"Sin lesiones corporales o daños"

La política también dice que un testigo del distrito debe estar presente y que la disciplina no se utilizará delante de otros estudiantes.

"Cuando sea necesario utilizar el castigo corporal, se administrará de manera que no haya posibilidad de que se produzcan lesiones corporales o daños", dice la política. "No se permite golpear a un estudiante en la cabeza o en la cara".

Missouri es uno de los 19 estados que permite el castigo corporal en las escuelas. Los esfuerzos periódicos para prohibir los castigos corporales en las escuelas no han logrado ganar fuerza en la Legislatura estatal.

Una portavoz del departamento de educación K-12 de Missouri dijo que el estado no hace un seguimiento de los distritos escolares que permiten el castigo corporal porque esas decisiones se toman a nivel local y son aprobadas por los consejos escolares.

FEW (AP, Reuters)