El diseñador estrella Luigi Colani cumple 90 años: "Mi mundo es redondo"

Su cumpleaños no le interesa mucho. No habrá una gran fiesta ni discursos. "Las fiestas no sirven de nada", dice el diseñador estrella, que prefiere pasar el día con su esposa y un amigo.

Colani siempre fue cabeza dura, y nunca permitió a nadie meterse en su trabajo. El diseñador industrial no solo diseñó diversos medios de transporte como coches, camiones y aviones, sino también muebles, vajilla, vasos, cámaras, televisores, baños, ropa y cocinas. "Soy un cerdo exitoso y he tenido grandes oportunidades", dice el berlinés sobre sí mismo.

Amplia gama de productos

Su seña de identidad: formas redondas y orgánicas. A Colani nunca le gustaron las esquinas y los bordes. "Mi mundo es redondo", enfatiza. Colani ha inspirado a generaciones de jóvenes diseñadores con su estilo inquietante.

Sin embargo, no todos sus diseños han sido finalizados. El propio Colani estima que alrededor del 70 por ciento ha desaparecido como boceto en algún cajón. En total, cree el diseñador, ha tenido unas 4.000 ideas, algunas de las cuales se han quedado en sueños.

A sus 90 años, Colani sigue trabajando en su taller en Karlsruhe. Planea vivir mucho tiempo más. "Vengo de una familia de centenarios", dice Colani. "¿Para qué ocuparse de la muerte, cuando la vida todavía tiene tantas preguntas sin respuesta?"

Autora: Paula Rößler (GG/CP)

