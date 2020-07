El discurso pacifista de AMLO envalentona a los cárteles mexicanos

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su estrategia de paz hace unos días asegurando que no combatirá a los cárteles con fuerza militar, después de que supuestos sicarios del grupo de élite del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) publicaran dos videos haciendo alarde de vehículos blindados, equipo táctico y armas de alto calibre.

"Esos videos reflejan una evolución de cómo operan los grupos armados, de cómo se libra esa guerra que ya tiene muchos años, y de cómo se relacionan los cárteles con el Estado mexicano. Reproducen el espectáculo de la violencia, pero lo que realmente estamos viendo es una evolución gradual a niveles cada vez más altos, con más costos humanitarios, por los números de desaparecidos, de desplazados y de la violencia letal de los homicidios", afirma en conversación con DW, el analista Falko Ernst de la organización Internacional Crisis Group (ICG), con sede en Bruselas, que trabaja en la prevención de conflictos desde su fundación, en 1995.

En conversación desde Ciudad de México, el experto explica que los videos que conmocionaron a la sociedad mexicana cuando fueron divulgados el viernes pasado (17.07.2020), no constituyen una novedad. "Ya son décadas de incrementos de capacidades paramilitares de muchos grupos armados, sin embargo, esta demostración es preocupante. Ojalá sea un llamado para la construcción de mejores políticas, porque son el recordatorio de la realidad bajo la cual viven muchas poblaciones civiles en su día a día desde hace años en muchas regiones en México".

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, dijo el lunes (20.07.2020) que el grupo fue identificado como un grupo armado surgido el año pasado y que es liderado por Juan Carlos González, alias el 03, líder de la célula del CJNG en Michoacán. "Es el círculo íntimo de defensa bajo el mando El Mencho, (como es llamado el líder del cártel, Nemesio Osegera Cervantes). Es una información muy vaga, y se debe a que la política de seguridad y la toma de decisiones en el campo de seguridad pública no destaca por su transparencia, ni en este sexenio ni en los anteriores. Las fuerzas armadas siguen siendo cajas negras, y eso se refleja también en la comunicación hacia la ciudadanía", afirma Falko Ernst.

En Veracruz, uno de los estados más violentos, fue hallada una fosa común.

Conflictiva relación bilateral por armas y drogas

Más allá del espectáculo mediático que supusieron ambos videos, lo cierto es que el CJNG está en la mira de las autoridades de México y de Estados Unidos. Los homicidios en México, en los que a menudo se utilizan armas introducidas ilegalmente desde Estados Unidos, alcanzaron un récord en 2019 con más de 32.000 asesinatos. Del otro lado de la frontera las muertes por drogas aumentaron en los últimos meses rebasando la cifra de 70.000 casos en los últimos años, el 70 % de esas muertes debido al consumo de opioides, según el Centro Nacional para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Esta sustancia, bajo distintas modalidades es recetada por el sistema médico estadounidense, pero también se vende ilegalmente en el mercado negro, en la calle, sobre la base del letal fentanilo, una droga sintética que es producida en México enviada por los cárteles al vecino del norte.

"El fentanilo ilícito es mezclado en los paquetes de heroína y vemos cada vez más tabletas falsas que imitan a las que se venden legalmente en Estados Unidos. Estas drogas falsas a menudo hacen pasar al fentanilo como heroína, la gente no sabe lo que stá comprando y por ello aumenta el riesgo de que consuman una sobredosis sin saberlo", afirma en conversación con DW el investigador Bryce Pardo de la Corporación Rand, un laboratorio de ideas estadounidense, parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

En conversación desde Washington, el autor de varios libros sobre el fentanilo, afirma que la Administración para el Control de Drogas (DEA) considera a dos cárteles mexicanos como los principales traficantes del fentanilo que se vende ilegalmente en Estados Unidos. Se trata del CJNG y el Cártel de Sinaloa, aunque este último está diezmado debido a la captura de su líder, Joaquín, El Chapo Guzmán, con enfrentamientos y fracturas al interior de la organización.

"Su competidor, el CJNG puede aprovecharse de esa debilidad. Según la DEA es probable que el CJNG esté creciendo más en el tráfico de fentanilo", afirma Bryce Pardo. El investigador afirma que pese a la pandemia continua la entrada a México de los precursores desde China para sintetizar fentanilo. "Ha habido unas dos o tres incautaciones recientes en los últimos dos meses, una de ellas fue un laboratorio de fentanilo en la Ciudad de México".

El Cártel Jalisco Nueva Generación libra una batalla campal contra el Cártel Santa Rosa de Lima en Guanajuato, sobre todo por el control del robo de gasolina.

EE. UU. y México intensifican la cooperación en seguridad

Bryce Pardo recuerda que la cooperación bilateral en materia de seguridad comenzó en el 2008 con la Iniciativa Mérida, durante la Administración Bush. Aunque la estrategia conjunta ha continuado desde entonces, debido al problema con el fentanilo hay una necesidad de intensificarla y focalizarla. "Las autoridades estadounidenses están proporcionando más entrenamientos y asistencia técnica a las autoridades mexicanas para detectar los laboratorios de producción de fentanilo, que son distintos de los laboratorios de metanfetaminas".

El investigador afirma que toda esta información es muy clasificada, sin embargo, debido a la magnitud del daño de estos cárteles, todo apunta a que la estrategia de las autoridades estadounidenses y mexicanas ponen en la mira no sólo a los cárteles más violentos, como ha sido la práctica desde hace años, sino ahora a aquellos involucrados en la producción y tráfico de fentanilo. "Ellos son los que están provocando el mayor conflicto por el número de muertes y violencia en ambos lados de la frontera".

Falko Ernst destaca que el discurso pacifista de AMLO hacia los cárteles anunciado durante su campaña con la frase "abrazos y no balazos", ha tenido un efecto de permisividad. "En octubre pasado CJNG asesinó a 13 policías en Michoacán, vimos la toma prácticamente de la ciudad de Culiacán, Sinaloa por parte del cártel de Sinaloa también en octubre. Su discurso ha sido interpretado por algunos grupos armados, entre ellos CJNG, como una invitación a probar hasta dónde pueden ir, y ha incentivado ciertas prácticas bélicas, con una mayor agresividad de algunos grupos dentro del contexto de los feudos territoriales, por ejemplo en Michoacán, en donde se ha visto muy claramente".

Creciente militarización en Michoacán, otro de los estados que se disputa el crimen organizado.

Creciente militarización

El experto destaca que desde los sucesos de Culiacán, Sinaloa, en el norte del país, el feudo del Cártel de Sinaloa, se produjo una bifurcación en la estrategia mexicana. "El presidente sigue insistiendo en que la solución a largo plazo será a través de los programas sociales y económicos, pero al mismo tiempo hay un regreso más marcado a las viejas formas de militarización. Con la Guardia Nacional, con el papel cada vez más fuerte de las fuerzas armadas, que recientemente fueron desplegadas al control de las aduanas y los puertos, también fue reactivado el papel de la Marina y ha aumentado el número de extradiciones bajo la presión justamente de Estados Unidos, concretamente del Fiscal General William Barr, después de lo ocurrido en Culiacán".

El analista británico Jeremy McDermott es director ejecutivo y cofundador de InSight Crime, una fundación que analiza las amenazas a la seguridad nacional y ciudadana en Latinoamérica y el Caribe. McDermott considera que el CJNG actúa como a contracorriente del resto del hampa.

"Mientras que el resto del mundo criminal actúa crecientemente de manera clandestina, el CJNG bajo el Mencho actúa como lo hicieron los Zetas, mostrando y usando una fuerza indiscriminada. Es el principal blanco de las autoridades de Estados Unidos en México, junto con el Cártel de Sinaloa. Es considerado uno de los más poderosos del país, cuya expansión territorial ha sido contundente en los últimos años, dice en conversación con DW desde Colombia".

McDermott no ve ningún cambio en la estrategia militarizada del actual Gobierno respecto a Administraciones anteriores. "Tuvimos la esperanza de que cambiaran muchas de las dinámicas contra el crimen organizado, pero realmente no hemos visto muchos cambios. Al contrario, López Obrador ha continuado la militarización de la guerra contra los cárteles, mientras que la respuesta de Estados Unidos sigue siendo la misma. No hay nada innovador en la estrategia conjunta de ambos países".

