El director de cine Martin Scorsese cumple 80 años

Musical: "New York, New York"

Para algunos críticos, las escenas de violencia usadas obsesivamente en "Taxi driver" fueron demasiado lejos. Un año más tarde debutó en las salas "New York, New York", una especie de apaciguamiento cinematográfico: se trataba de un musical protagonizado por Liza Minnelli y Robert De Niro. Con "New York, New York", Scorsese mostró otra de sus grandes pasiones: la música.