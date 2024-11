El destino de los refugiados de Pakistán

Ali acudió a un traficante para poder viajar de Pakistán a Europa. Desde entonces sus padres no tienen noticias de él.

Sus padres no se rinden. Quieren saber por fin qué le sucedió a su hijo mayor. En los últimos años se ha registrado un aumento considerable de la migración de Pakistán. Las crisis económicas, la inestabilidad política y la violencia son las causas que empujan a los pakistaníes a dejar su país con destino a Europa.

Bandas de traficantes, que cuentan con amplias redes, organizan los viajes ilegales para migrantes a través de Irán, Turquía y Libia. Pese a las numerosas tragedias, las autoridades locales no parecen hacer mucho para combatir las causas del tráfico de personas. Mientras, continúa el sufrimiento de las familias que han perdido a sus familiares.

Un reportaje de Aasim Saleem.

