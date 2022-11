El deshielo del Ártico - Juego de poder en el Polo Norte, Parte 1

A muchos les preocupan las consecuencias para el clima, pero países como Rusia, EE. UU., China o Canadá ven oportunidades comerciales, turísticas y de recursos minerales en el deshielo del Polo Norte.

A lo largo de dos episodios, este documental se centra en una región del mundo que está transformándose drásticamente como resultado del cambio climático, lo que está causando un impacto en la vida de las personas que viven en el Ártico. Un equipo de camarógrafos experimenta de primera mano lo que significa estar a merced de las fuerzas de la naturaleza en esta inhóspita región, y acompaña a los espectadores en un viaje lleno de aventuras.

Parte 1 - Presagios del cambio

La primera parte nos lleva, a través de un vuelo rasante, por el fascinante paisaje helado de Groenlandia -por fiordos, glaciares y la poderosa corteza de hielo-, hasta los lugares más solitarios del mundo. El hielo del Ártico se está derritiendo. El cambio climático avanza más rápido que en el resto del mundo y está convirtiendo el Ártico en el centro de la política mundial.

Los países vecinos y las potencias mundiales luchan por ganar influencia en la zona. En el centro de sus intereses está el acceso a los recursos minerales y a nuevas rutas de transporte. Y es que el derretimiento del hielo abrirá nuevas rutas de navegación más cortas. ¿Se está gestando un nuevo conflicto en el Polo Norte?

¿Cómo experimentan las personas que viven en el Polo Norte los cambios en su entorno? El equipo viaja por el norte de Estados Unidos, Canadá, Groenlandia, Noruega y Rusia. Es testigo del encanto de una naturaleza mágica y conoce a personas que han aprendido a sobrevivir durante siglos en una región inhóspita, pero que ahora se dan cuenta de que una lucha por el poder y la influencia está despertando al Ártico de su letargo.

En Alaska los miembros del equipo se encuentran con pescadores que han sido expulsados de los caladeros estadounidenses cerca del estrecho de Bering por aviones y barcos de guerra rusos. Estos pescadores le exigen a su propio gobierno una mayor presencia militar en la región para proteger sus intereses.



