El deporte, un tratamiento contra todo mal

El deporte puede ayudar a combatir el reumatismo Imagen: Christin Klose/dpa-tmn/picture alliance

Entrenar con reumatismo

Verena Godersky es triatleta y entrena varias veces por semana. Al hacerlo, también lucha con éxito contra su enfermedad crónica. El deporte también la ayuda a mantener su reumatismo bajo control.

Un oficinista sufre dolores de espalda en el trabajo Imagen: Natee Meepian/Zoonar/picture alliance

Pasar mucho tiempo sentado perjudica la salud

Estar sentado durante horas no sólo provoca tensión en la espalda y el cuello. El metabolismo se paraliza y las funciones corporales se ralentizan. Esto aumenta enormemente el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas y diabetes.

Imagen simbólica de un cuello dolorido Imagen: picture alliance/dpa/C. Klose

Tratamiento del síndrome del opérculo torácico

La salida torácica es el espacio entre la parte inferior del cuello y la parte superior del tórax, por donde pasan nervios y vasos sanguíneos. Si el espacio se estrecha, se producen fuertes dolores. ¿Qué se puede hacer?

El deporte beneficia a los enfermos de cáncer Imagen: IMAGO/Westend61

Beneficios del deporte para pacientes oncológicos

Los estudios muestran que el deporte aumenta las posibilidades de supervivencia y la calidad de vida de los enfermos de cáncer. La quimioterapia y la radioterapia también se toleran mejor. Los beneficios para el cáncer de mama son los mejor documentados.

Los beneficios del aquagym

En el aquagym o gimasia acuática, los deportistas entrenan usando la resistencia del agua. Esto hace que este deporte sea especialmente eficaz para el corazón, la circulación y los músculos. Al mismo tiempo, se protegen las articulaciones.

Horarios de emisión:

DW Español

SÁ 31.08.2024 – 09:03 UTC

DO 01.09.2024 – 01:30 UTC

DO 01.09.2024 – 04:00 UTC

DO 01.09.2024 – 11:03 UTC

LU 02.09.2024 – 16:30 UTC

MA 03.09.2024 – 14:03 UTC

MI 04.09.2024 – 06:03 UTC

MI 04.09.2024 – 12:03 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6