El coronavirus aísla aún más a los asiático-estadounidenses en Seattle

Sarah Baker y Bill Tashima nacieron en Estados Unidos y sus abuelos son japoneses. Ambos viven en Seattle, una de las ciudades con más casos de coronavirus en el país.

Ambos forman parte de la American Japanese Citizen League (AJCL), la organización de derechos civiles más antigua y grande del país. Sarah y Bill decidieron iniciar un grupo en Facebook para lidiar mejor con los efectos del virus en sus vidas y negocios.

Deutsche Welle: ¿Qué ha notado en la reacción de la gente por el coronavirus y qué le llevó a crear un grupo en Facebook?

Bill Tashima: Hay mucha xenofobia latente, aunque no siempre, en Estados Unidos. Por ejemplo, si este virus hubiera comenzado en Inglaterra, creo que la reacción hacia los individuos de esta etnicidad hubiera sido diferente.

Cuando surgió el coronavirus y llegaron las noticias de Wuhan, en China, notamos que la reacción inicial en Seattle fue que mucha gente simplemente estaba evitando el Chinatown. Y en Seattle tenemos un distrito internacional de Chinatown, lo que significa que no se trata solo de chinos, sino de una comunidad con muchos vietnamitas y filipinos. Hay incluso un antiguo Japantown.

Las pequeñas empresas familiares dependen de que las personas compren y coman allí. Sara Baker comenzó a publicar muchas cosas en Facebook sobre lo tristes y vacíos que estaban algunos de los lugares.

Fui allí, a un restaurante que suele estar muy lleno, y yo era la única persona. Pensé que no podemos dejar que esto suceda. Necesitamos apoyar a nuestra comunidad. Y así comencé este grupo de Facebook, que al principio se llamó "Support the ID – Beat the Hype".

Sarah Baker y Bill Tashima con el gobernador de Washington, Jay Inslee (c)

Al principio envié invitaciones a amigos y, en cuestión de horas, ya teníamos 400 miembros. Ahora estamos rozando los casi 1.000 cada día. Tenemos más de 11.000 y empezamos hace 12 días.

Lo hermoso de esto es que se basa en publicaciones privadas de personas que están preocupadas y han comenzado a contar historias sobre los restaurantes y las empresas. Es todo muy personal, publicando bellas imágenes de la comida, de la gente, haciendo que la gente realmente quiera ir allí.

¿La plataforma ha cambiado algo?

Sarah Baker: A medida que las cosas progresan con el coronavirus, tenemos que estar alerta porque no queremos que las personas se pongan en peligro a sí mismas ni a otras personas. Por eso decidimos cambiar el nombre de la plataforma: "Support the ID - Community United". El coronavirus hay que tomarlo en serio. Cuando inicialmente decidimos llamar al grupo "Beat the Hype", fue más como golpear el tema del racismo. La gente publica cosas sobre sus vecindarios locales y lugares a los que les encanta ir. Y ha sido realmente asombroso ver a tanta gente que tiene algo en común entre sí.

¿Cómo han cambiado sus interacciones desde el brote de coronavirus en Wuhan, China? Posiblemente hay mucha gente que no puede distinguir entre japoneses y chinos y ven, en general, a los los asiáticos como una amenaza.

Tashima: Sí, es así. Hay mucha gente que no hace diferencias, todos son asiáticos. Es muy triste. Tampoco entre los que nacieron en otros países y los que nacieron en Estados Unidos. Tenemos suerte de que no ha habido ataques físicos contra el grupo. Creo que como asiática y estadounidense, la gente se distancia ahora más de mí. A veces, tengo que toser y hago todo lo posible para no hacerlo. No quiero que la gente reaccione exageradamente.

Solo quiero señalar algo, porque hubo una publicación realmente preocupante en nuestro grupo de Facebook. Yo estaba hablando de asiático-estadounidenses y diciendo algo al respecto: si te sientes paranoico y amenazado por la apariencia que obtienes cada vez que entras a una tienda o interactúas en la sociedad, solo recuerda que esto es lo que está sucediendo y lo que ha sucedido a personas de color en todo el país todos los días, cada vez que una persona negra o latina entra en una tienda. Y lo estamos experimentando ahora. Pero esto está sucediendo desde hace mucho tiempo.

¿Qué impacto puede tener un grupo en línea como el suyo durante estos tiempos?

Tashima: Estamos encantados con la respuesta de la comunidad que recibimos de nuestro grupo de Facebook. Y si se revisa las publicaciones, muchas de ellas son realmente muy conmovedoras. Y creo que, en todo caso, lo que nuestro grupo de Facebook ha hecho es proporcionar una plataforma para que las personas se empoderen a su manera. Hay tanto desconocido ahora, tanto miedo. Y al mismo tiempo, todos se preocupan por otras personas e intentan ver: ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Por que creo que para la mayoría de las personas ese es el aspecto más importante de su ser. No se trata solo de ellos mismos. Entonces, creo que el éxito de este grupo ha sido por todas las personas que publicaron, por lo que están haciendo, por sus sugerencias y sus ideas creativas sobre cómo ayudar a las personas. Están poniendo de su parte para ayudar a nuestra comunidad a superar esta crisis. Sarah y yo estamos realmente encantadas con esto y alentados por la respuesta de la comunidad aquí. Así que les debemos mucho a todos. (rmr/few)

