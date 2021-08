El Constitucional alemán rechaza suspender cautelarmente la nueva ley electoral

El Tribunal Constitucional alemán rechazó este viernes (13.08.2021) la solicitud conjunta de Los Verdes, La Izquierda y el FDP de bloquear de forma preventiva la nueva ley electoral federal. Sin embargo, la decisión sobre la constitucionalidad de la normativa queda todavía pendiente, aunque sin esta medida preliminar.

La nueva versión de la ley electoral consiste en esencia en que, para evitar que el número de miembros del Bundestag aumente, dejarlo sin revisar durante tres mandatos, algo que los partidos de oposición consideran insuficiente. La cuestión de si la norma es demasiado complicada está siendo todavía investigada para aclarar si la ley "satisface en su totalidad los requisitos constitucionales, en particular los referidos a la claridad y comprensibilidad de las normas jurídicas", explican los jueces en su decisión.

No obstante, en su sentencia, los jueces del tribunal con sede en Karlsruhe llegaron a la conclusión de que "las razonas para dictar la medida cautelar no superan los motivos para no dictarla" y que no hay una clara "preponderancia" de unos argumentos sobre otros como para establecer la medida.

Las elecciones al Bundestag del próximo 26 de septiembre podrán así celebrarse según la nueva ley electoral, aprobada por la CDU/CSU y el SPD y que entró en vigor en noviembre del año pasado. No sería la primera vez que el Tribunal Constitucional declarara nula una reforma fiscal, aunque, de hacerlo, será ya después de las elecciones de septiembre. (dpa/kna)