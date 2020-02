El COI, decidido a celebrar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, aseguró este viernes (28.02.2020) que su institución está decidida a celebrar este año los Juegos Olímpicos en Japón, a pesar de la propagación mundial de la epidemia de coronavirus. "El COI está completamente determinado a celebrar con éxito los Juegos en Tokio a partir del 24 de julio", declaró Bach en una conferencia de prensa telefónica destinada a la prensa japonesa, según las declaraciones publicadas por la agencia Kyodo News.

"La prioridad por el momento es asegurar que los procesos de clasificación (para los Juegos) se desarrollen, asegurando la protección de la salud de los deportistas", añadió. "Es lo que hacemos en cooperación con las autoridades japonesas, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el comité olímpico chino y otros comités olímpicos nacionales", explicó el jefe del movimiento olímpico.

Otro miembro eminente del COI, el canadiense Dick Pound, había indicado horas antes a la AFP que su institución no se plantea aplazar o anular los Juegos, mientras que no reciba una indicación en este sentido por parte de la OMS. "A menos que haya una situación mundial que sea tan seria que los Juegos no puedan celebrarse o que las autoridades regulatorias prohíban los viajes o este tipo de cosas, seguiremos adelante", añadió Pound, miembro del COI desde 1978.

El primer presidente de la Agencia Mundial Antidopaje sin embargo señaló que es consciente de la sombra que planea debido al nuevo coronavirus: "Sería irresponsable continuar avanzando sin tener en mente que algo puede ocurrir". "En algún momento, sin embargo, ya sea en dos meses o en un mes, alguien tendrá que decir 'Sí' o 'No", dijo el exnadador canadiense, de 77 años. "Actuar precipitadamente sin la información correcta y hacerlo demasiado pronto sería una locura", añadió.

El vicepresidente primero del COI español, Juan Antonio Samaranch, dijo que las dificultades para encontrar destinos seguros en los que celebrar las sesiones clasificatorias era "una complejidad añadida a la vida de las federaciones". Dijo que las autoridades deportivas están "atentísimas" a lo que sucede y "con la obvia preocupación". En todo el mundo se han venido cancelando eventos deportivos, desde el Tour de los Emiratos Árabes hasta los partidos de la liga japonesa de fútbol.

lgc (afp/efe)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |