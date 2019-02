El chavismo conmemora en Caracas los 30 años de "El Caracazo"

Miles de adeptos al chavismo conmemoraron este miércoles (27.02.2019) en las calles los 30 años del estallido social conocido como "El Caracazo" con una concentración en la favela de Petare, al este de Caracas, un acto que también sirvió para que reiteraran su respaldo al presidente Nicolás Maduro.

El considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello, ofreció el discurso principal ante la ausencia de Nicolás Maduro. "El 27 de febrero, sí, ahí comenzó todo. Tres años después, nos alzamos nosotros en un cuartel con un gigante al frente", dijo Cabello en alusión a la intentona golpista que lideró Hugo Chávez (presidente de Venezuela entre 1999 y 2013) el 4 de febrero de 1992.

"El Caracazo", una masacre del ejército contra manifestantes desarmados

El 27 de febrero de 1989 miles de venezolanos protestaron contra la incesante alza de precios y la pérdida de poder de los salarios, principalmente en Caracas y la ciudad satélite de Guarenas, a unos 30 kilómetros de la capital. Las protestas degeneraron en violencia generalizada y saqueos, y como resultado, según cifras oficiales, más de 270 personas fallecieron. Sin embargo, Cabello elevó hoy esas cifras: "Cuando llegaron a 3.600 (muertos) dejaron de contar, los recogían en las calles con máquinas de trabajo (pesado), los recogían y los metían en unos camiones", aseveró.

Miles de personas escucharon el discurso de Diosdado Cabello al término de la marcha.

Según el también jefe de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, entre los fallecidos de este día se contaban "niños atravesados (...) por balas de fusil", así como miembros del movimiento rebelde que estaba gestando Chávez en el seno de las Fuerzas Armadas. "¿Y dónde estaban los derechos humanos, quien se preocupó por eso en el mundo?", preguntó antes de responder él mismo: "Nadie".

Un funcionario asistente a la marcha, Carlos Alvarado, declaró a la Agencia Venezolana de Noticias que el pueblo salió a la calle este 27 de febrero para demostrar que siguen "defendiendo a la patria, tal y como lo hicimos hace 30 años". Y añadió: "No nos rendimos, no nos subordinamos a ningún extranjero". Mientras tanto, los asistentes coreaban, entre otras consignas "y no, y no, y no nos da la gana, ser una colonia norteamericana".

lgc (efe/avn)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |