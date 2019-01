"El Chapo" rechaza testificar en su juicio por narcotráfico en EE. UU.

El mexicano Joaquín "el Chapo" Guzmán rechazó este lunes testificar en el juicio abierto contra él por narcotráfico en un tribunal de la ciudad de Nueva York. Preguntado por el juez de la corte federal de distrito Este Brian Cogan, sobre su intención o no de comparecer ante el tribunal, "el Chapo" contestó: "no, mis abogados y yo hemos hablado y me reservo".

El juicio por narcotráfico contra Joaquín "el Chapo" Guzmán Loera está en la recta final. La Fiscalía ya trajo al último testigo cooperante, Isaías Valdez Ríos, que fue parte del círculo de seguridad de Guzmán Loera, a quien el Gobierno de EE. UU. acusa de ser el líder del cartel de Sinaloa, que exportó a este país más de 150 toneladas de cocaína.

Valdez Río, como han hecho otros cooperantes antes que él, ha señalado a su exjefe o exsocio, al que algunos se refieren como su "compadre", como uno de los líderes de un cartel de drogas que se ha extendido fuera de México. También le han señalado por haber ordenado o cometido espeluznantes asesinatos, a través de interrogatorios de la fiscalía, que pese a que no es un juicio por asesinato, busca presentarle ante el jurado como una persona violenta y despiadada.

Ante ese escenario, la defensa había abierto la posibilidad de que "el Chapo" contara su propia historia, algo a lo que por ley tiene derecho, y que ya quiso hacer con una película y un libro que no llegó a concretar. Esta posibilidad mantenía expectantes a los medios de comunicación y a los que siguen el proceso.

En el juicio, que comenzó el pasado noviembre ante severas medidas de seguridad y estaba previsto que se extendiera durante cuatro meses, han testificado hasta el momento 52 personas, entre ellas cooperantes, agentes de la DEA y el FBI, así como especialistas en análisis de documentos.

En la sala del juez Brian Cogan, en el tribunal federal del distrito de Brooklyn, se ha escuchado cómo operan los carteles, sus guerras, los diversos medios para transportar drogas y detalles de espeluznantes asesinatos. Pero una de las cosas que más ha llamado la atención es el nivel de corrupción que, según testigos, existe en los diversos niveles del Gobierno mexicano, que ha involucrado a presidentes y funcionarios de la Procuradoría General.

También impactó el testimonio de la exdiputada mexicana Lucero Sánchez, examante del Chapo, que contó detalles de su relación, desde la compra de marihuana que enviaba al acusado hasta de su relación sentimental, mientras estaba en la sala Emma Coronel, esposa del capo.

rml (efe, elfinanciero.com.mx, eluniversal.com.mx)

