CERN: en círculo y a la velocidad de la luz

Otros temas en Visión futuro esta semana:

El esqueleto parcial de «Lucy» fue descubierto en Etiopía en 1974 y es uno de los esqueletos mejor conservados de los primeros homínidos. Imagen: DW

Lucy, el esqueleto más famoso del mundo

Una superestrella nada más aparecer. La descubrieron unos arqueólogos en 1974 al compás de Lucy in the sky with diamonds, de los Beatles. Así recibió su nombre. Se consideró el fósil homínido más antiguo.

¿Es la arqueología un oficio de ensueño?

Cavar, rascar milímetro a milímetro... A menudo son fragmentos mínimos los que nos hablan del pasado. La arqueología es una labor de detective. Y en países exóticos. ¿Un oficio de ensueño?

Un reloj de carbono: ¿cómo funciona el C14?

El método del carbono 14 es inseparable de la arqueología. Con su ayuda se sabe cuándo se extinguieron los neandertales y cómo se propagó el homo sapiens. Pero, ¿cómo funciona el método del radiocarbono?

La Vía Láctea es la galaxia en la que se encuentra el sistema solar con la Tierra Imagen: ESO

¿Por qué la Vía Láctea se llama así?

El nombre de la Vía Láctea procede de los antiguos griegos. Ellos sólo podían ver nuestra galaxia como una banda lechosa brillante en el cielo. Esta vez, la pregunta para Visión Futuro es de Daniele M., Bulgaria.

Horarios de emisión:

