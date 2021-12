El centro cultural GES-2 de Moscú

El famoso arquitecto italiano Renzo Piano ha transformado una central eléctrica en desuso de Moscú en el centro cultural "GES-2". Fue financiado por un millonario ruso con la aspiración de cambiar la vida de la ciudad.

La Fête des Lumières, un espectáculo de luz en Lyon

En diciembre Lyon se convierte durante cuatro días en un mar de luces. La ciudad es se llena de instalaciones lumínicas, como una ola de 80 metros de largo y 20 de altura diseñada por el artista Sébastien Lefèvre.

Pastelería navideña: el Christstollen de Dresde

El christstollen tiene mucha tradición en Alemania. En Navidad, este dulce originario de Dresde, no puede faltar en la mesa, constituyendo la marca culinaria de la ciudad.

Euromaxx 2021: lo más destacado de la moda masculina

A punto de finalizar 2021, Euromaxx echa un vistazo a las tendencias de la moda masculina. Tacones, tejidos de punto o maquillaje: los hombres conquistan cada vez más ámbitos tradicionalmente femeninos.

Montreux Noël: encanto navideño a orillas del lago Lemán

El Montreux Noël, a orillas del lago Lemán, está considerado como uno de los más bellos mercados navideños de Europa y es el mayor de la parte francófona de Suiza. Una de sus atracciones es un Papá Noel volador.

