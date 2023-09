Exequiel Palacios renueva hasta 2028 con el Bayer Leverkusen

El Bayer Leverkusen renovó el contrato de su campeón del mundo Exequiel Palacios por tres años hasta 2028, anunció el martes el club de la Bundesliga. El centrocampista argentino Palacios, de 24 años, llegó al Leverkusen en 2020 procedente de River Plate y se ha convertido en una pieza clave del conjunto alemán. Su contrato anterior era hasta 2025.

Campeón del mundo y pilar del club

"Exequiel Palacios se ha consolidado como un jugador increíblemente importante. El hecho de que fuera un miembro clave de la selección argentina en el Mundial de Qatar subraya sus cualidades como jugador de equipo e individual", dijo el director deportivo del Leverkusen, dijo el director Simon Rolfes.

Catapulta a la albiceleste

"Estamos convencidos de que en el futuro podrá desempeñar un papel aún más importante", agregó el directivo alemán. Palacios, por su parte, dijo al renovar: "El club ha cumplido todo lo que prometieron desde que fiché. Realmente me siento como en casa y he podido seguir desarrollándome como jugador. Y la gran reputación que el Bayer tiene en Argentina me ha asegurado que siempre se me haya considerado en las convocatorias con la Albiceleste".

El Leverkusen ha tenido un buen comienzo de temporada en la Bundesliga con cuatro victorias y un empate. El próximo sábado visitarán al colista Mainz.

EL(dpa, Bayer Leverkusen)