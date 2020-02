El boxeador británico Fury, campeón mundial de peso pesado

El púgil inglés Tyson Fury se proclamó la noche de este sábado (22.02.2020) nuevo campeón del peso pesado, versión Consejo Mundial de Boxeo (CMB), al vencer al estadounidense Deontay Wilder por nocáut técnico en el séptimo asalto, alabó la figura de su rival, pero dijo que el "rey" había vuelto a la cima del trono. Ambos se llevaron sendas retribuciones de 25 millones de dólares por la pelea en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas (Nevada).

La pelea era una de las más esperadas de los últimos años y debía resolver el dramático empate con el que concluyó su primer y memorable enfrentamiento catorce meses atrás. "Lo castigué con una gran derecha en el tercer asalto y se recuperó para demostrar que es un guerrero que volverá", destacó Fury, de 31 años. "Será campeón nuevamente, pero diré a todos que el rey ha regresado a la cima del trono", aseveró.

"Solo deseo que mi esquina me hubiera dejado salir. Soy un guerrero, eso es lo que hago (...) Pero no hay excusas, volveré", aseguró Wilder, que tras su decepcionante actuación se queda con un balance de 42 victorias, 1 derrota y 1 empate. Fury, que se mantiene invicto después de 31 peleas (30 victorias, 21 de las cuales por nocauts; un empate y cero derrotas) y defender por sexta vez el título, había "prometido" durante el acto de pesaje que la pelea acabaría en nocáut y él la ganaría en el segundo asalto. "No se dio porque enfrente estuvo un gran campeón, un guerrero que llegó para dar un gran espectáculo deportivo", subrayó Fury.

En cuanto a la posibilidad, ya expresada por Wilder, de que podría haber una tercera pelea que defina al mejor de los dos para siempre, Fury dijo que no tenía ningún problema. Sobre todo porque, de disputarse, la bolsa no sería 50-50 sino de 60-40 a su favor. (efe/afp)

