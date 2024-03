El boom de las iglesias evangélicas

Las iglesias evangélicas se expanden en Brasil a un ritmo exponencial. Sobre todo, allá donde no logran llegar la Iglesia católica y el Estado.

Imagen: DW

Los evangélicos atienden a pobres y marginados, pero también suman cada vez más fieles entre los barrios más ricos de Río de Janeiro. Estos protestantes, seguidores de la Biblia, han adquirido también relevancia política: buscan imponer los valores conservadores en la sociedad. Sin embargo, también hay voces críticas que apuntan a un negocio lucrativo: los fieles tienen que donar el 10% de sus ingresos a los evangélicos.

Un reportaje de Bianca Kopsch.

