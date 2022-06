El Bayern Múnich confirma el fichaje de Sadio Mané

El Bayern de Múnich confirmó este miércoles el fichaje de Sadio Mane procedente del FC Liverpool. Ambos clubes señalaron que el atacante senegalés ha firmado un contrato de tres años con los multicampeones de la Bundesliga.

Según se estima, la tasa de transferencia es de alrededor de 41 millones de euros (43 millones de dólares) para Mané, de 30 años, que ganó la Liga de Campeones, la Premier League, la Copa FA y la Copa Mundial de Clubes durante sus seis años en Merseyside.

Sadio Mané (izq.) y Robert Lewandowski, ¿juntos el próximo torneo?

¿Qué pasa con Lewandowski?

El director deportivo del Bayern Múnich, Hasan Salihamidzic, sigue cerrando la puerta de salida al delantero polaco Robert Lewandowski, sobre el que tiene una postura "clara", que es que cumpla su contrato hasta 2023, mientras que reconoce que no le preocupa una posible oferta del FC Barcelona por el polaco.

"Nuestra postura en este asunto es clara: Robert (Lewandowski) tiene contrato hasta el verano de 2023. Espero que veamos a Lewandowski en Säbener Strasse para entrenar el 12 de julio", declaró Salihamidzic en una entrevista con 'Sport Bild'.

El directivo del conjunto muniqués también fue preguntado por una presumible oferta más alta del FC Barcelona, pero el director deportivo aseguró que no va a cambiar su postura al respecto. "No me preocupa", sentenció.

