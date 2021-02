El Bayern ficha al francés Dayot Upamecano desde el Leipzig

El defensa internacional francés del RB Leipzig Dayot Upamecano (de 22 años) firmó un contrato de cinco años con el Bayern de Múnich y se unirá a ese equipo a partir de la próxima temporada, anunció oficialmente el club bávaro este domingo (14.02.2021). Upamecano es una figura emergente en el fútbol alemán y lo codiciaban varios grandes equipos de Europa.

El coste del traspaso no fue comunicado, pero la prensa especializada afirma que el jugador, formado en el RB Salzburgo austríaco antes de pasar al Leipzig en 2017, tiene una cláusula de rescisión de contrato para su salida con su actual club de 43 millones de euros.

El Bayern estaba buscando un central ante la inminente salida de David Alaba y el futuro indeciso de Jerome Boateng, que todavía no es claro si renovará o no. El fichaje había sido ya avanzado el viernes por el director deportivo del Bayern, Hasan Salihamidzic en declaraciones al diario Bild. El club no había oficializado entonces la noticia ni desveló tampoco la duración del contrato, que es hasta 2026.

"Estamos felices por haber podido convencer a Dayot Upamecano de venir al FC Bayern", declaró este domingo Salihamidzic en la web del club. "Dayot será un elemento muy importante para nuestro equipo en los próximos años. Estamos seguros de ello", apuntó. (afp/efe)