El auto más viejo de Alemania pasa la verificación vehicular

Se trata de un auto Benz Victoria con el número de modelo 99. Y a pesar de que tiene casi 130 años de antigüedad, recibió esta semana el certificado de aprobación de la verificación vehicular, con vigencia de dos años. Se le considera el auto más viejo de Alemania, con una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora.

Más que un auto, parece una carroza y no cuenta con luces eléctricas sino con lámparas a base de velas. Los cambios de dirección en la ruta se señalizan en este modelo, no con focos intermitentes, sino con paletas direccionales. Su motor es de un cilindro, tres litros de cilindrada y una potencia máxima de seis caballos de fuerza.

El auto histórico es sometido regularmente a labores de mantenimiento

Trato especial

La verificación vehicular del Benz Victoria se llevó a cabo en la ciudad de Einbeck, en Baja Sajonia. De hecho, habitualmente el modelo forma parte del Museo del Automóvil, de esa localidad. Las buenas condiciones en que se encuentra el auto obedecen, precisamente, al buen cuidado que recibe en el recinto. "Como sea, nosotros le damos mantenimiento a lo largo de todo el año", afirmó un vocero del museo al magacín Focus.

Pero, no obstante que aprobó la verificación vehicular, esto no significa que puede verse al alegre automóvil circular libremente por calles y autopistas de Alemania. Si bien está en excelente estado, es solo bajo ciertas condiciones como puede transitar, y no en todas las vialidades.

Editado por Enrique López con información de Focus