El auge de la ayahuasca en Brasil

Según estudios científicos, podría aliviar padecimientos como la depresión o las adicciones.

Imagen: Phoenix

Ayahuasca se traduce como "vid del alma". En Brasil, el consumo de ayahuasca en ceremonias religiosas es legal desde hace décadas. En la aldea del pueblo indígena Huni kuin, las plantas utilizadas como ingredientes crecen justo al lado del río. Los aldeanos se reúnen una vez al mes. Luego todos beben el líquido marrón en vasos pequeños. Es una infusión amarga elaborada a partir de un tipo de liana y hojas de cafeto. Sus efectos, que pueden incluir cambios en la percepción, duran varias horas. Es una experiencia de purificación, de curación y autodescubrimiento, dice el jefe Ibã Huni Kuin, que considera que la demanda de ceremonias de ayahuasca está aumentando.

Imagen: Phoenix

Cada vez más extranjeros y brasileños van a Acre para tener una experiencia espiritual con los indígenas. También en Río de Janeiro, no lejos del Pan de Azúcar, existe desde hace décadas la Iglesia de Ayahuasca del Santo Daime. Las comunidades religiosas se reúnen aquí varias veces al mes para cantar y bailar durante horas bajo la influencia de la ayahuasca.

Imagen: Phoenix

Este reportaje se adentra en la región de la ayahuasca y muestra, entre cosas, cómo el jefe Ibã Huni Kuin ha logrado, con la ayuda del arte, obtener capital financiero de sus ceremonias de ayahuasca con el fin de proteger la selva.

Horarios de emisión:

DW Español

SA 24.02.2024 – 00:30 UTC

SA 24.02.2024 – 21:30 UTC

DO 25.02.2024 – 06:03 UTC

DO 25.02.2024 – 12:30 UTC

DO 25.02.2024 – 19:03 UTC

DO 25.02.2024 – 22.30 UTC

LU 26.02.2024 – 04:30 UTC

LU 26.02.2024 – 09:03 UTC

LU 26.02.2024 – 15:30 UTC

MA 27.02.2024 – 11:03 UTC

MI 28.02.2024 – 09:30 UTC

JU 29.02.2024 - 08:03 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6