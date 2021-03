El asesinato de Sarah Everard reaviva el tema de la inseguridad de las mujeres en las calles

Cuando vuelve a su casa caminando sola por la ciudad alemana de Colonia, la estudiante Verena Hammermann es muy cuidadosa: "Solo voy por caminos con suficiente iluminación, siempre con las llaves en la mano. Ya escuché que se pueden usar para defenderse en caso de ataque. Y si veo a alguien que me parece sospechoso, cambio de acera”. A pesar de todas esas medidas de seguridad, el miedo siempre la acompaña. "Si está oscuro, estoy muy alerta. Creo que me puedo defender, pero una también puede quedarse paralizada en una situación de emergencia”. Otras precauciones: caminar solo por la mitad de la calle, colocarse una capucha en la cabeza, y el teléfono en la oreja. Para muchas mujeres tomar esas "medidas de seguridad” es algo totalmente normal cuando vuelven a casa o salen solas de paseo en horario nocturno.

Tal vez la joven británica Sarah Everard, de 33 años, también tomó esas medidas. El 3 de marzo fue a visitar a una amiga al atardecer, y a las 21:00 horas salió de regreso a casa. En el camino, llamó por teléfono a un amigo. Unos días después fue hallada muerta en un bosque en Kent. Entretanto, un policía fue detenido y está bajo sospecha de haber secuestrado y luego asesinado a la mujer.

Luego del asesinato de Sarah Everard, muchas personas salieron a las calles a protestar, como aquí, en Londres. (15.03.2021).

Llamamiento urgente en internet

La muerte violenta de Sara Everard no solo provocó numerosas marchas de vigilia y protestas en Inglaterra, sino también reacciones de indignación en las redes sociales. Bajo la etiqueta #reclaimthestreets (reclamen las calles), las mujeres europeas describen sus experiencias con la violencia de género. Las propuestas de algunos políticos sobre que "las mujeres deben quedarse en casa por la noche” atizaron aún más esa indignación.

"Recuerdo que una vez salí a pasear a mi perro por la noche y empecé a sentir terror cuando noté que un hombre me seguía, que paraba cada vez que yo paraba y cambiaba su dirección si yo lo hacía”, tuiteó una joven. "Salgo a la calle con las llaves en la mano. En el llavero tengo una tijera, por si acaso. Pero eso no está bien”.

También la influencer británica Lucy Mountain publicó en Instagram un mensaje de Whatsapp que muchas mujeres seguramente conocen: "Escríbeme cuando llegues a casa”. El posteo fue compartido millones de veces. "Ni siquiera sé cómo formularlo porque tengo la sensación de que mis palabras no alcanzan para describir lo que sienten muchas mujeres”, escribió Mountain.

Y añadió: "Me gustaría que más hombres entendieran que no podemos caminar de noche solas con los auriculares puestos. Que cada vez que subimos a un taxi nos acompaña el sentimiento de que puede ser la última vez. Que cuando pasamos junto a un grupo de hombres nuestro corazón late más rápido. Que cada vez que nos defendemos del acoso sexual verbal en la calle, nuestra seguridad está en juego otra vez”.

También este túnel en las calles de Alemania puede ser un lugar peligroso para muchas mujeres. Por eso es necesario un cambio en la planificación urbana, según expertas.

Planeamiento urbano hecho por hombres

El llamamiento urgente de las mujeres es tan amplio porque tener miedo en lugares públicos es una experiencia cotidiana para casi la mayoría de ellas. Según una encuesta de la organización de ayuda Plan International "ninguna mujer se siente totalmente segura en su ciudad”, dijo Anne Rütten en conversación con DW. Cerca de 1.000 mujeres que participaron en el proyecto Safe in the City tuvieron que marcar los lugares en los que se sienten inseguras, ya sea en la estación de ferrocarril, en el parque o en lugares para fiestas.

"En promedio, cada mujer ha marcado al menos un lugar en su ciudad en el que no se siente segura”, explicó Rütten. Una de cada cuatro mujeres experimentó acoso sexual en su ciudad, y una de cada cinco mujeres fue víctima de persecución y amenazas. Aun cuando la encuesta no sea representativa: para Plan International era importante visibilizar el problema, justamente porque ese tipo de ataques, por lo general, no son denunciados. También en otras encuestas hechas, por ejemplo, por municipalidades alemanas, el resultado es que la sensación de miedo e inseguridad es mucho mayor en las mujeres que en los hombres. Dado que la criminalística policial no diferencia entre delitos en el espacio público y en el privado, salvo en casos específicos, no existen estadísticas exactas sobre delitos callejeros contra las mujeres.

Anne Rütten, de la organización Plan International, dice que hay que terminar con los estereotipos de género.

El hecho de que muchas mujeres perciban que su ciudad es peligrosa también está relacionado con la arquitectura de las ciudades,opina Anne Rütten: "Las mujeres están en desventaja debido a la planificación urbana, porque casi no se las consulta para realizarla”, subraya. Las ciudades fueron planeadas por hombres durante décadas. "Las ciudades siempre están hechas para ser optimizadas. El problema es que quien no corresponde al tipo ‘ideal' de persona, siempre sale en desventaja”.

Sin embargo, ya pequeños cambios podrían influir en hacer sentirse más seguras a las mujeres en la ciudad. Por ejemplo, iluminar mejor las calles o hacer que las esquinas oscuras estén libres de obstáculos y colocar más faroles. El concepto de "planificación urbana feminista” incluye muchas otras ideas de cómo mejorar la seguridad en las ciudades. También los taxis para mujeres y la edificación de barrios con habitantes de distinto sexo y edad, caminos más cortos, zonas de planta baja más animadas y sectores para que permanezcan personas sin techo serían algunos ejemplos. Las mujeres que se sienten más seguras hablando por teléfono podrían llamar a un número de acompañamiento en el camino a casa, a través del cual se les podría señalar las calles con videovigilancia.

