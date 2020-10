"El arte del canciller": la colección privada de Helmut y Loki Schmidt

Como es bien sabido, Helmut Schmidt (1918-2015) valoraba las artes, tanto como en su actividad política como en su vida privada. Tocaba el piano con virtuosismo. Pero su amor por el arte se hizo visible para todo el mundo cuando exhibió la escultura de acero de Henry Moore "Large Two Forms" ('dos formas grandes') frente a la Cancillería de Bonn. La visita de Schmidt a la figura del "Schwebenden" ('flotante'), de Ernst Barlach en la catedral de Güstrow, durante la visita de Estado a la RDA en 1981, no dejó ninguna duda sobre su comprensión del arte. Su admiración por el escultor le hacía visitar asiduamente con su esposa la Ernst Barlach House, en el Jenischpark de Hamburgo. El museo ahora muestra la colección privada de la pareja, que incluye alrededor de 150 pinturas y esculturas, en colaboración con la Fundación Helmut y Loki Schmidt y la Fundación Canciller Federal Helmut Schmidt.

Durante décadas, Helmut y Loki (1919-2010) habían reunido obras de arte, una "mezcla de colección y batiburrillo", como dice el director del museo, Karsten Müller; Después de todo, no eran expertos en arte. "No eran coleccionistas en el sentido estricto de la palabra. No los impulsaba la pasión de conseguir esta y solo aquella pieza, sino que, creo, cuando iban a una galería, por ejemplo, o mientras hojeaban catálogos de subastas, veían lo que les gustaba y adquirían algunas obras", dijo Müller en una entrevista con NDR. De forma "muy relajada" estaban atentos a las "buenas oportunidades" que surgían "y pudieron llenar su apartamento así durante décadas".

En la casa Schmidt: el arte como telón de fondo de la política mundial

Las obras se colocaban en su domicilio particular de Hamburgo-Langenhorn, en medio de una urbanización burguesa construida por la propia empresa de construcción del sindicato Neue Heimat. Al mismo tiempo, sirvieron de telón de fondo para la recepción de innumerables invitados prominentes del Canciller, como el jefe de estado y líder del partido soviético Leonid Brezhnev o el presidente francés Giscard d'Estaing. Schmidt practicó la política global en la sala de estar, por así decirlo.

"Mädchenhändler" ('tratante de muchachas', 1923), de Otto Dix.

Los Schmidt no recaudaron sistemáticamente, dice Stefan Herms, director gerente de la Fundación Helmut y Loki Schmidt. Sobre todo, fueron "decisiones emocionales individuales". Como además los Schmidt no hacían un mantenimiento profesional de sus, en algunos casos, muy valiosas obras, algunas han tenido que ser restauradas este verano. Es probable que el humo del sempiterno cigarrillo del fumador empedernido Schmidt haya impregnado muchas de ellas.

"El arte del canciller": de la casa al museo

El escultor alemán Ernst Barlach (1870-1938) y el pintor expresionista Emil Nolde (1867-1956) eran los favoritos de los Schmidt. Helmut y Loki tuvieron contactos personales con la colonia de artistas de Worpswede, lo que también se reflejó en su colección: obras de Otto Modersohn, Paula Modersohn-Becker y Fritz Overbeck ahora también se exhiben en la Ernst Barlach House. El grupo expresionista de "Die Brücke" está también representado con obras de Karl Schmidt-Rotluff, Erich Heckel y Max Pechstein. La selección también revela la preferencia de los Schmidt por los artistas calificados de "degenerados" durante la época nazi.

Retrato del canciller Schmidt pintado por Bernhard Heisig.

Los visitantes de la exposición son recibidos por dos retratos de Schmidt. A mediados de la década de 1980, el destacado pintor de la RDA Bernhard Heisig (1925-2011) retrató a Helmut Schmidt. También se puede entender su elección como una declaración política hacia la unidad de la cultura común de la nación alemana. El segundo retrato muestra a Loki Schmidt. Fue pintado por la esposa de Heisig, Gudrun Brüne-Heisig (nacida en 1941). En medio de la exposición especial también hay una imponente escultura de bronce del excanciller obra de Rainer Fetting (nacido en 1949), en la que no puede faltar el cigarrillo mentolado.

Arte en la casa de los Schmidt: paredes llenadas al azar

Un recuerdo muy especial, sin embargo, son dos pequeñas figuras de arcilla: una muestra a Schmidt como en traje de estadista; la otra, a su rival en la carrera por la Cancillería, el primer ministro bávaro Franz-Josef Strauß. Lleva pantalones de cuero y sostiene un vaso de cerveza desbordado en la mano.

La casa familiar de Helmut y Loki Schmidt, en Hamburgo-Langenhorn, con las paredes llenas de obras de arte.

Cuarenta años después de las elecciones federales en las que ganó la Coalición Social Liberal y Schmidt fue confirmado en el cargo, él y su oponente aparecen aquí pacíficamente unidos, como si de un salero y un pimentero de mesa se tratara . "Era un oponente serio", dijo Schmidt sobre Strauß, y colocó las figuras en el baño de invitados.

Literatura sobre el "arte del canciller"

Paralelamente a la exposición, se han publicado dos libros que ilustran la vida de los Schmidt como amantes del arte: "En casa con Loki y Helmut Schmidt" es el nombre del libro bellamente elaborado, ilustrado con fotos de Michael Zapf, que la Fundación Canciller Helmut Schmidt y Edel Books publican en Hamburgo. También informativa es "El arte del canciller. La colección privada de Helmut y Loki Schmidt", editada por la Fundación Helmut y Loki Schmidt y publicada por la editorial de Hamburgo Dölling und Galitz.

La exposición Kanzlers Kunst ('El arte del canciller') se puede visitar en la Ernst Barlach House de Hamburgo del 4 de octubre de 2020 al 31 de enero de 2021.

(lgc/ju)