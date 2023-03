El ajedrez, influenciado por Rusia, la guerra en Ucrania y las sanciones

"Es un escándalo que ellos intenten irse a Asia para huir de las sanciones que la Federación Europea de Ajedrez impuso legítimamente", dijo el británico Malcolm Pein cuando participó como ponente en una mesa redonda, invitado por la Federación de Ajedrez de Berlín, a finales de febrero de este año. Con "ellos", el campeón internacional y delegado de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) se refería a la Federación Rusa de Ajedrez (RCF), que abandona la Federación Europea de Ajedrez (ECU) para ir a su equivalente asiático. El movimiento es lógico, sin embargo, explicó Pein, ya que el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, está mirando hacia el Este en busca de apoyo.

Desde el comienzo de la guerra de agresión contra Ucrania, se han impuesto sanciones a deportistas rusos y bielorrusos. Si Rusia pasa a ser parte de la Federación Asiática de Ajédrez (ACF), los sancionados podrán participar en sus torneos. Pein señaló que el ajedrez siempre ha reflejado la geopolítica. En este sentido, la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) se habría convertido en una organización en la que casi ninguna comisión puede ejercer influencia. Está siendo manejada por un pequeño grupo de personas, y no estas no son precisamente neutrales, subrayó.

Quien tiene dinero, tiene influencia

Malcolm Pein indicó que una postulación prometedora para jugadores cuesta unos dos millones de euros. Estas sumas no son un problema para los funcionarios rusos: hay suficientes patrocinadores, y, si es necesario, también podría intervenir el Estado.

Pein lo sabe por experiencia propia. En el 2018 fue candidato a la vicepresidencia de la FIDE. Arkadi Dvorkóvich, consejero de Putin, era candidato a la presidencia de la federación. "Tenía un jet privado y un equipo enorme”, dijo Pein sobre la presencia de Dvorkóvich en la Olimpiadas de Ajedrez en Batumi, Georgia, que fue el escenario de las elecciones. También mencionó lujosas fiestas patrocinadas por el ruso.

Dvorkóvich venció fácilmente a su competidor ucraniano y fue confirmado en su puesto de presidente en 2022. Bajo su liderazgo, la FIDE ha cedido a la presión de Europa y, desde el comienzo de la guerra en Ucrania, se ha separado de algunos importantes donantes rusos. Sin embargo, Rusia sigue ejerciendo influencia en la organización, como sugieren, por ejemplo, los tratos de la FIDE con Irán.

Malcom Pein, campeón internacional y delegado de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

Rusia: codo a codo con Irán

Una y otra vez, los atletas iraníes se niegan a competir con atletas israelíes. La FIDE debería haber intervenido hace tiempo y sancionado a la Federación Iraní de Ajedrez, pero no lo hace. Irán es un importante aliado de Rusia, entre otras cosas como proveedor de drones en la guerra contra Ucrania.

Shohreh Bayat, campeona mundial de la FIDE y árbitro internacional, es iraní. Una camiseta con la inscripción "Women, Life, Freedom" (Mujeres, Vida, Libertad), que llevaba a principios de 2023 en su condición de árbitro, le supuso un conflicto con la FIDE: el propio Arkadi Dvorkóvich le pidió que no la llevara. Bayat se puso entonces una camiseta con los colores nacionales de Ucrania. Después de eso, fue expulsada de la Comisión de Árbitros de la FIDE. Sin embargo, no infringió ninguna norma; al fin y al cabo, no existen códigos de vestimenta para los árbitros de ajedrez.

No es fácil separar deporte y política

Pein aboga por que se separen el deporte y la política. Y también debe estar claro en dónde está el límite, dijo. Se necesitaría un gran apoyo internacional para mejorar las condiciones del ajedrez internacional y limitar la influencia de Rusia -y no solo en la política-, comentó.

Se espera, por ejemplo, que Rusia siga vetada de los Juegos Olímpicos de París 2024, mientras continúe la guerra en Ucrania. La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, se pronunció explícitamente en contra de la participación de atletas rusos y bielorrusos mientras haya guerra. Esto la enfrenta al presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, quien opina diferente. Y Bach -como demuestra el ejemplo de la Federación Asiática de Ajedrez- no es el único.

(eaf/cp)