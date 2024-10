El adiós de Popp a la selección alemana femenina de fútbol

"Como romántica del fútbol, pienso que no hay nada mejor que terminar todo donde empezó”, ha dicho Alexandra Popp sobre su último partido internacional de este lunes (28 de octubre), donde lleva, por 145 vez, la camiseta femenina de la selección alemana en el partido contra Australia, en Duisburgo.

Su carrera en la selección nacional comenzó allí el 17 de febrero de 2010, cuando entró como suplente en la segunda mitad del encuentro contra Corea del Norte.

Duisburgo juega un papel especial en la carrera de Popp, no sólo por su debut con la selección nacional hace 14 años. Nacida y criada en la región del Ruhr, firmó su primer contrato profesional con el entonces club de la Bundesliga FCR Duisburg en 2008. La fama del gran talento goleador de Popp ya se había extendido por aquel entonces internacionalmente.

Popp es la futbolista alemana en activo más conocida a nivel internacional y en Alemania es casi más popular de lo que a ella le gustaría. Según cuenta, siente que ya casi no tiene vida privada. En la calle la reconocen y le hablan con frecuencia, aunque, según sus propias palabras, "realmente le gustaría desconectar de la popularidad".

Campeana olímpica en Río, bronce en París

En su larga carrera, la jugadora de 33 años ha conseguido muchos títulos. Popp ganó dos veces la Liga de Campeones y una vez la Copa de la UEFA Femenina. Fue campeona de Alemania siete veces y ganadora de la Copa de Alemania13 veces. Popp fue nombrada tres veces "futbolista del año" en Alemania.

Su mayor éxito con la selección alemana fue la victoria olímpica en 2016 en Río de Janeiro. En los Juegos Olímpicos del pasado verano en París, se despidió con la medalla de bronce. Sin embargo, Popp no ha logrado el título de campeana europea o mundial. Lo más cerca que estuvo fue en la Eurocopa de 2022 contra Inglaterra. Allí el equipo perdió contra el seleccionado anfitrión. Popp se perdió el encuentro, porque se lesionó unos minutos antes del inicio del partido.

Popp celebró la 13ª victoria de su carrera en la Copa de Alemania con el VfL Wolfsburg en 2024. Imagen: Steinbrenner/IMAGO

Compromiso incondicional, líder inspiradora

Popp ha marcado 67 goles para su selección, antes del último partido. Además de ser una poderosa goleadora, la popular delantera siempre se ha caracterizado por su gran compromiso. "'Poppi' tiene una cualidad que pocas mujeres en el fútbol tienen", afirma la exseleccionadora nacional Silvia Neid, que incorporó a Popp a la selección.

Pero este compromiso férreo también le ha pasado factura: Popp ha estado desaparecida varias veces durante meses debido a lesiones graves. Cuando anunció su retirada de la selección nacional a finales de septiembre, describió su cuerpo como "una bomba de tiempo".

Con la marcha de Popp, la selección no sólo pierde a una de sus mejores jugadoras, sino también a una fuerte líder, que guía al equipo como capitana desde 2019. "Ella demuestra que hay que seguir adelante, seguir el propio camino y no dejar que nada te deprima", comenta a DW Kathrin Heinrich, compañera de equipo en la selección nacional y en Wolfsburgo, sobre Popp. "Ella, definitivamente, me ha resultado muy inspiradora", recalca.

Formación de cuidadora de animales de zoológico

El contrato de Popp con el VfL Wolfsburg, donde juega desde hace doce años, se extiende hasta mediados de 2025. Según sus propias palabras, aún no ha decidido qué sucederá después. Pero ya ha empezado a pensar en el futuro después de su carrera como jugadora. "Mi deseo sería seguir trabajando en el cuidado de animales y, en parte, en el fútbol”, afirma Popp.

La futbolista profesional también se formó como cuidadora oficial de animales de zoológico a finales de 2015. Una combinación rara pero no única. Lydia Williams, portera de la selección australiana, también lo hizo. Al igual que Popp, Williams también anunció este año el final de su carrera internacional.

