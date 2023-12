El activista hongkonés Tony Chung pide asilo en Reino Unido

El activista prodemocracia Tony Chung -quien llegó a pedir la independencia de la ciudad y estuvo encarcelado bajo la ley de seguridad nacional-, anunció este viernes (29.12.2023) que ha llegado al Reino Unido para solicitar asilo.

En 2021, a los 20 años de edad, Chung se convirtió en la persona más joven en ser encarcelada bajo la ley de seguridad nacional que China impuso a Hong Kong, tras declararse culpable de "secesión" y sentenciado a tres años y medio de cárcel.

Chung dijo que había "llegado a salvo a Reino Unido y formalmente postulado por asilo político al ingresar", según un comunicado publicado el viernes en Facebook y recogido por la agencia Afp.

El joven de 22 años fue puesto en libertad el 5 de junio, después de cumplir su condena completa, pero continuó siendo vigilado de cerca por las autoridades en virtud de un acuerdo de supervisión por un año. Mientras, debía reunirse ocasionalmente, no divulgar la noticia de su liberación y abstenerse de hacer apariciones públicas o entrevistas con los medios, según reportaron varias agencias.

Al parecer, durante esos encuentros con las autoridades, se le obligó a proporcionar detalles de cada interacción interpersonal, y además se le requirió el acceso a sus cuentas bancarias, entre otros documentos. De acuerdo con lo publicado por Chung en redes sociales, tras su liberación se le prohibió trabajar en determinados establecimientos, lo que provocó su aislamiento económico y, además, la policía le ofreció dinero a cambio de que delatara a otras personas y proporcionara información sobre las mismas.

"Durante estos últimos seis meses sin ingresos, los agentes de seguridad nacional han estado presionándome y tratando de tentarme para que me una a ellos”, aseguró Chung en la red social Instagram.

El activista solicitó viajar a Japón durante las vacaciones de Navidad, donde recibió asesoramiento migratorio de parte del Reino Unido, Estados Unidos y Canadá mientras decidía su próximo movimiento, y finalmente tomó la decisión de solicitar asilo en el Reino Unido basándose en que "es el país que ha brindado más asilo a los hongkoneses y que ha desarrollado una política más clara sobre China recientemente”.

Así, el 27 de diciembre por la noche Chung aterrizó oficialmente en el país, desde donde confirmó que "no podrá regresar a Hong Kong en un futuro cercano” y que su plan es completar sus estudios y trabajar en la medida de sus posibilidades para lograr "un Hong Kong libre".

"Desde que me entregué a los movimientos sociales a los 14 años, siempre he creído que Hong Kong es nuestra única patria, y no deberíamos ser nosotros quienes la abandonemos", expresó Chung, y añadió: "tengo la firme convicción de que las semillas de la libertad y la democracia florecerán y nos encontraremos nuevamente en el Consejo Legislativo de Hong Kong".

Hong Kong busca a ocho antiguos abogados y activistas que residen en países como Canadá, Australia, Reino Unido y Estados Unidos, a los que la policía investiga por casos de "confabulación con fuerzas extranjeras” o de incitación a la secesión y a la subversión.

aa (efe,afp)