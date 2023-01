El 2022 en imágenes: una retrospectiva

No todo lo que brilla es oro

La bella apariencia del estadio Lusail de Doha no hace olvidar la polémica por el número de trabajadores inmigrantes que perdieron la vida en su construcción, no aclarado siquiera días antes de empezar la Copa del Mundo de fútbol. Nunca un Mundial había sido tan controvertido como el de este año en Qatar, donde no hay ni prensa libre, ni derechos homosexuales ni igualdad para la mujeres.