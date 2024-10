La ex primera dama argentina Fabiola Yáñez, que denunció al expresidente Alberto Fernández por violencia machista, no entregó todo el contenido de su teléfono móvil, como se le exigía, pero sí copia de algunos mensajes. "Lo planteás como una pelea pero... me dabas sopapos y me dejabas la cara hirviendo", se lee en uno de los mensajes aportados, según la prensa local.